Rems-Murr-Kreis: Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit

„Auch wenn das Ausbildungsjahr bereits offiziell begonnen hat, gibt es noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr“, betont Christine Käferle, Leiterin der Agentur für Arbeit Waiblingen. „Daher appelliere ich an alle, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sich bei unserer Berufsberatung zu melden. Telefonisch unter der Nummer 07151/ 9519 902 oder per Mail an waiblingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de“.

Zum Ende der Sommerferien und mit Beginn der schulischen und betrieblichen Ausbildungen sank im September die Zahl der Arbeitslosen im Rems-Murr-Kreis um 257 auf 8913 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,7 Prozent um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat.

Entwicklung des Arbeitsmarkts: Rems-Murr-Kreis liegt im Landestrend

In den vergangenen vier Wochen meldeten sich im Rems-Murr-Kreis 855 Personen aufgrund der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses arbeitslos. Im gleichen Zeitraum beendeten 839 ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung, knapp 60 Prozent mehr als im Vormonat.

Mit der Entwicklung in den letzten Wochen liegt der Arbeitsmarkt an Rems und Murr im Landestrend. Auch hier ist im vergangenen Monat ein Rückgang um 0,1 auf 3,7 Prozent zu verzeichnen. Vor einem Jahr waren im Bezirk noch rund 682 mehr arbeitslose Personen gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 4,0 Prozent.

Im letzten Monat profitierten junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren überproportional von der positiven Marktlage. So sank die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe im Rems-Murr-Kreis um 0,4 auf 2,8 Prozent. Im Vorjahresmonat lag diese mit 3,1 Prozent noch um 0,3 Prozentpunkte höher.

„Erwartungsgemäß konnten die frisch ausgebildeten Fachkräfte nach einer kurzen Überbrückungsphase eine neue Beschäftigung aufnehmen. Viele junge Menschen beginnen nach den Sommerferien eine Berufsausbildung, ein Studium oder setzen ihre schulische Ausbildung an einer weiterführenden Schule fort“, begründet Christine Käferle den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit.

Zahl der Arbeitslosen nimmt ab, Zahl der vom Jobcenter Betreuten nimmt zu

Da viele der jungen Erwachsenen während ihrer Berufsausbildung einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 erworben haben, ging die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitslosenversicherung zurück (minus 324). Die zunehmende Zahl an ukrainischen Staatsangehörigen, die durch das Jobcenter Rems-Murr betreut werden, führte zu einem Anstieg der betreuten Arbeitslosen durch das Jobcenter Rems-Murr (plus 67). Insgesamt werden von Arbeitsagentur und Jobcenter aktuell 8913 Arbeitslose betreut, 3765 im Rechtskreis SGB III, 5148 im Rechtskreis SGB II.

Im Rems-Murr-Kreis erhalten derzeit insgesamt 57,8 Prozent aller Arbeitslosen Leistungen zur Grundsicherung und werden daher vom Jobcenter Rems-Murr betreut.

Zurückhaltung bei den Stellenmeldungen

Zum Herbstanfang schalteten die Unternehmen im Rems-Murr-Kreis den gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter bei der Besetzung von 695 neuen Arbeitsstellen ein.

„Auch wenn der Stellenbestand sich weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt, zeigt sich die saisonübliche Nachfrage zum Herbstbeginn nicht in dem üblichen Ausmaß“, erläutert Christine Käferle die von Zurückhaltung geprägte Entwicklung bei den Stellenmeldungen.

Seit Jahresbeginn wurden dem Arbeitgeberservice insgesamt über 7800 Arbeitsstellen gemeldet, knapp 15 Prozent mehr als bis zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.