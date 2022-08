Rems-Murr-Kreis: Schwere Gewitter ab Freitagnachmittag (26.08.) erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Freitagnachmittag (26.08.) mit schwerem Gewitter im Rems-Murr-Kreis. Das geht aus einer am Morgen veröffentlichten "Vorabinformation" hervor. Demnach kann es ab 14 Uhr am Freitagnachmittag bis 4 Uhr am Samstagmorgen zu Gewittern kommen.

Dabei sei "räumlich eng begrenzt" Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter möglich, schreibt der DWD. Vereinzelt könne es auch extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 l/qm innerhalb einer oder weniger Stunden geben. Zudem können stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde und größere Hagelansammlungen auftreten.

Hohes Unwetterpotential

"Im Zusammenhang mit den Starkregenfällen kann es zu lokalen Überflutungen kommen. Beispielsweise können Keller volllaufen oder Unterführungen überschwemmt werden," schreibt der DWD weiter in seiner Mitteilung. Die Vorabinformation soll "auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential" hinweisen und "die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen".

Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Gewitters können erst mit amtlichen Warnungen gemacht werden, heißt es weiter.