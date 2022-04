Radeln macht Spaß. Sicher auf zwei Rädern unterwegs zu sein, macht noch mehr Spaß. „Radspaß - Sicher E-Biken“ geht im Rems-Murr-Kreis in die dritte Saison. Rund ein Dutzend Radspaß-Trainer haben am Donnerstag an der Online-Auftaktveranstaltung teilgenommen und eine neue Runde der Sicherheitstrainings eingeläutet. Ziel der Kurse ist es, die Fahrtechnik der Pedelec-Radler zu verbessern und damit ihre Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dank der Förderung durch das Verkehrsministerium