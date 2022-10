Rems-Murr-Kreis: Steinmetz – ein Beruf nur für Männer? Von wegen!

Bei Steinmetzen oder Steinbildhauern denkt man in der Regel an Männer. Die Arbeit mit Hammer, Meißel und Stein wird mit Kraft assoziiert – eine Eigenschaft, die auch heute noch nicht unbedingt mit Frauen in Verbindung gebracht wird.

Dass der Beruf nicht nur was für Männer ist, beweisen Yulia Tötz und Laura Pfeifer. Die beiden Frauen haben sich für den Beruf der Steinmetzin beziehungsweise Steinbildhauerin entschieden. Was hat sie dazu bewogen? Und was machen Steinmetze heutzutage überhaupt?

Vor knapp zehn Jahren ist Yulia Tötz aus Russland nach Deutschland gekommen. Bereits in ihrer Heimat hatte sie beruflich mit Steinen zu tun gehabt – genauer gesagt mit Edelsteinen. „Übersetzt kann man sagen, dass ich Steinschnitzerin war“, erklärt die 37-Jährige. Später hat sie Angewandte Kunst studiert.

Durch Zufall beim Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb in Urbach gelandet

Warum sie sich gerade für den Beruf der Steinmetzin entschieden hat? Die Arbeit mit Steinen habe sie schon immer interessiert und sie habe unbedingt mehr darüber lernen wollen. In Deutschland begann sie eine Ausbildung zur Steinmetzin und Steinbildhauerin, mit der Fachrichtung Steinbildhauerarbeiten, in Stuttgart.

Zum Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb in Urbach führte sie eher der Zufall. Martin Hertfelder, Chef der Firma, hatte damals gesundheitliche Probleme. Mit Tötz‘ damaliger Chefin ist er in der Lehre gewesen. Er bat diese um Hilfe. „Geplant war, dass Yulia ein bis zwei Tage an mich ausgeliehen wird. Danach ist sie nicht mehr zurück“, sagt Hertfelder und lacht. Das Verhältnis zur früheren Chefin ist aber weiterhin gut, betont er.

Mittlerweile ist Yulia Tötz seit drei Jahren bei Martin Hertfelder beschäftigt. Es habe einfach menschlich gepasst. „In einem kleineren Betrieb sind wir wie eine Familie. Man spürt den Zusammenhalt und dass jemand hinter einem steht“, erklärt Tötz. Sie wisse, dass sie sich zu einhundert Prozent auf ihren Chef verlassen könne. Und das beruhe auf Gegenseitigkeit, bestätigt Hertfelder. „Ich habe eine Familie. Wenn ich mich da mal rausziehen muss, weiß ich, dass ich Yulia vertrauen kann.“

Beruf Steinmetz – viel mehr als nur Grabsteine

Der Beruf des Steinmetzes besteht dabei nicht nur darin, Grabsteine anzufertigen. Steinmetze restaurieren und renovieren Gebäude, Denkmäler, Skulpturen oder Treppen. Die Arbeit ist sehr vielseitig und bietet viel Raum für gestalterische Freiheit.

Der Unterschied zwischen einem Steinmetz und einem Steinbildhauer besteht übrigens darin, dass der Steinmetz nach Maß und mit Schablone arbeitet, während Bildhauer plastisch und eher freier arbeiten, erklärt Martin Hertfelder.

Anders als in größeren Betrieben, wird Yulia Tötz bei Martin Hertfelder in die gesamten Prozesse eingebunden und auch vor die gleichen Aufgaben gestellt wie ihr Chef. „Wir arbeiten als Team zusammen. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Handwerken, wo auch viele Azubis fehlen, eine wahnsinnige Chance“, so Hertfelder.

Zudem hat Yulia Tötz die Möglichkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Noch vor einem Jahr habe sie zum Beispiel einen Riesenrespekt vor dem Trennschleifer gehabt. Mittlerweile fällt ihr der Umgang damit leicht. Das stärke ihr Selbstbewusstsein. Schließlich sei es ja wichtig, mit seinen Aufgaben zu wachsen und nicht auf derselben Stelle zu treten, sagt Yulia Tötz.

Durch Vorliebe für das Zeichnen zum Beruf Steinmetz gekommen

Im Gegensatz zu Yulia Tötz steht Laura Pfeifer noch am Anfang ihrer Ausbildung. Im September 2022 hat die 20-Jährige ihre Ausbildung bei Albrecht Ulrich Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb in Korb begonnen. Familiär vorbelastet ist sie dabei nicht.

„Nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, hab' ich etwas rumgejobbt und nach einem Beruf gesucht, der zu mir passte“, so die 20-Jährige. Über ihre Vorliebe für das Zeichnen und den Wunsch, etwas mit den Händen zu machen, ist sie auf den Beruf des Steinbildhauers gekommen. Bereits ihr Abitur hatte sie in Kunst gemacht.

Besonders gut an ihrer jetzigen Ausbildungsstelle gefällt Laura Pfeifer, dass jeder Tag anders ist und eine neue Herausforderung mit sich bringt. Außerdem sei es schön, am Ende des Tages zu sehen, „was ich mit meinen eigenen Händen gemacht habe“. Aktuell ist die 20-Jährige dabei, eine Rose in einen Stein zu hauen. „Die runden Formen in den Stein reinzubekommen und die verschiedenen Tiefen, die dabei darin sind, das ist echt erstaunlich.“ Dafür, dass sie noch nicht so lange in diesem Beruf ist, findet Laura Pfeifer es bemerkenswert, wie weit sie jetzt schon ist.

Auszubildende für das Handwerk zu finden, sei sehr schwer

Übrigens beginnt die Arbeit am Stein nicht mit der Rose. Die Auszubildende muss zunächst einmal den rohen Stein, wie er gebrochen aus dem Fels kommt, in eine Quader-Form bringen. Dabei muss sie darauf achten, dass der Quader überall gerade Kanten hat und alle einen 90-Grad-Winkel haben. Erst wenn das vollbracht ist, kann sie mit der gestalterischen Arbeit beginnen und zum Beispiel eine Vogeltränke oder eine Blumenvase daraus anfertigen.

Für Albrecht Ulrich ist es ein Glückstreffer, dass Laura Pfeifer sich für eine Ausbildung anstelle eines Studiums entschieden hat. Auszubildende zu finden, sei sehr schwer, betont der Steinmetz- und Steinbildhauermeister. Drei Jahre habe es gedauert, bis er die Stelle wiederbesetzen konnte. Dabei bemüht er sich durchaus aktiv, Auszubildende anzuwerben.

„Das geht eigentlich schon im Kindergarten los“, dass Kinder an den Beruf herangeführt werden, so Ulrich. Auch an Schulen wirbt er aktiv für den Beruf, indem er Praktikumsplätze anbietet.

Frauen im Beruf Steinmetz – keine Seltenheit

Laura Pfeifer wünscht sich, dass auch an den Schulen mehr Bezug zum Handwerk geboten wird. „Wir hatten zwar noch ein bisschen Technik-Unterricht, aber das war freiwillig." Ihrer Meinung nach wird an Gymnasien allgemein zu wenig getan, um Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen. Sie wünscht sich, dass zum Beispiel ein Unterrichtsblock in den Lehrplan aufgenommen wird, in dem mehr Berufe vorgestellt werden – und das weit vor dem Abschluss.

Frauen im Beruf des Steinmetzes sind übrigens gar nicht so selten, wie man vielleicht annimmt. „Wir hatten auch schon mal die Situation, dass wir mehr Frauen als Männer waren“, sagt Albrecht Ulrich. Das sei allerdings vor 20 Jahren die Situation gewesen. Mittlerweile gebe es weniger Anfragen, aber bei den Praktikanten gleiche es sich aus.

Seiner Meinung nach ist es wichtig und auch schön, dass Frauen auch im Handwerksbereich arbeiten. Der Umgang sei dann anders. „Und was die Belastbarkeit angeht, gibt es auch Männer, die weniger hochheben können. Da ist jeder so unterschiedlich, das kann man nicht in ein Geschlecht reinzwängen.“