Rems-Murr-Kreis: Tageseltern bekommen bald einen Euro mehr pro Kind und Stunde

Kita-Plätze sind begehrt. Zumal für Kleinkinder. Eine Alternative zur Kita sind Tageseltern. Fast zehn Millionen Euro lässt sich der Rems-Murr-Kreis Jahr für Jahr die Betreuung der rund 1100 Kinder durch Tageseltern kosten. Die 286 Tagespflegepersonen können jetzt mit einer Erhöhung des Stundensatzes von 6,50 auf 7,50 Euro pro Kind rechnen.

Kreisjugendamt zahlt besser, als es das Land empfiehlt

Das Kreisjugendamt macht bei der Bezahlung auch weiterhin keinen Unterschied beim Alter der Kinder. Im Gegensatz zu den Empfehlungen des Landes Baden-Württemberg. Das nämlich rät, dass Kinder unter drei Jahren mit 7,50 Euro abgerechnet werden können, Kinder über drei Jahren jedoch nur mit 6,50 Euro. Für Holger Gläss, den Leiter des Kreisjugendamtes, ergibt diese Differenzierung keinen Sinn. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistages folgten seinen Argumenten und öffneten das Portemonnaie des Kreises. Denn bei diesem Betrag handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung. Es geht immerhin um 115.000 Euro.

Die Tagespflege hat sich längst zu einer zweiten Säule der Kinderbetreuung entwickelt, die zumeist von Eltern von Kleinkindern nachgefragt wird. In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an die Tagesmütter und -väter wie auch die rechtlichen Vorgaben stark geändert. So wurden die für eine Erlaubnis zur Kindertagespflege notwendigen Unterrichtseinheiten von 160 auf 300 Unterrichtseinheiten erhöht. Die Kurse werden nicht mehr von allen sechs Tageselternvereinen, sondern seit 2022 nur noch von einem Bildungsträger, dem Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang, angeboten. Neu für die Praxis der Kindertagespflege ist auch die Erhöhung der erlaubten Betreuungsverhältnisse von acht auf zehn Kinder pro Kindertagespflegeperson. Aktuell werden 743 Kinder im Alter von unter drei Jahren betreut, 109 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren und 224 Kinder im Alter von sechs bis unter 14 Jahren.

Eltern müssen sich an den monatlichen Kosten beteiligen

Die Betreuung eines Kleinkindes unter drei Jahre bis zu dreieinhalb Stunden täglich kostet die Eltern je nach Einkommen bis zu 85 Euro im Monat. Bei einer Betreuungszeit von über sieben Stunden können die Beträge auf 455 Euro (unter drei Jahren) oder 655 Euro (über drei) steigen. Mit ihren Beiträgen übernehmen die Eltern in etwa 20 Prozent der Betreuungskosten. Den Rest zahlt der Rems-Murr-Kreis. Entlohnt werden die Tagesmütter und -väter mit 7,50 Euro pro Stunde – ohne Unterscheidung nach dem Kindesalter.

Holger Gläss wies zur Begründung auf knappe Kita-Plätze hin. Zudem schränken Einrichtungen auch ihre Betreuungszeiten ein, weil es schlicht an Fachkräften fehlt.

Gleiche Bezahlung setze einen Anreiz, Kindertagespflege als Ergänzung zu Kindertageseinrichtungen für Kinder aller Altersklassen anzubieten.

Vielfältige und flexible Betreuungsplätze unterstützen die Bemühungen von Landkreis und Kommunen hinsichtlich der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.

Eine Ungleichbehandlung der Kindertagespflegepersonen werde verhindert.

7,50 Euro für alle Kinder ermögliche zudem eine konstante, langjährige Betreuung durch dieselbe Kindertagespflegeperson und verhindere, dass einem dreijährigen Kind des Geldes wegen gekündigt wird.

Gläss erklärte: „Mit der Erhöhung der laufenden Geldleistung wird die Kindertagespflege als dringend notwendiges Kinderbetreuungsangebot gestärkt sowie die Kindertagespflegepersonen bei der Bewältigung der durch die Inflation gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten unterstützt.“