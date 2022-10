Rems-Murr-Kreis: Taschengeld ab wann und wie viel? Tipps für Eltern

Einkaufen gehört zum Alltag. Ob beim Bäcker, im Supermarkt oder im Bekleidungsgeschäft: Kinder sind von klein auf mit dabei. Die meisten lieben es, diese Situation im Kaufladen nachzuspielen. Dabei wird meist mit Papier- und Plastikgeld bezahlt. Doch ab welchem Alter dürfen Kinder auch selbst in einem echten Geschäft etwas kaufen? Und damit sie das können: Ab wann sollten sie Taschengeld bekommen und in welcher Höhe?

Juristisch betrachtet dürfen Kinder keine Kaufverträge abschließen. Damit sie sich trotzdem ein Eis oder ihre geliebten Sammelsticker alleine kaufen dürfen, gibt es im Bürgerlichen Gesetzbuch den Taschengeldparagrafen. Er ermöglicht Kindern ab sieben Jahren, selbst etwas mit dem Geld einzukaufen, das ihm von ihren Eltern (oder einem anderen gesetzlichen Vertreter) überlassen worden ist.

Einen solchen kleinen Einkauf selbst zu tätigen, macht Kinder stolz. Vor allem aber können sie auch einiges lernen. Beispielsweise, wie sie sich Geld sinnvoll einteilen, dass sie sich auch einen größeren Wunsch erfüllen können, wenn sie Geld sparen, dass es sich lohnen kann, Preise zu vergleichen, und auch, dass man sich entscheiden muss, welcher Kauf sinnvoll ist und welcher nicht. Kurz: Kinder, die einen gewissen Betrag zur Verfügung haben, lernen so, mit Geld sinnvoll umzugehen.

In welchem Alter genau das möglich ist, ist von Kind zu Kind verschieden. Spätestens im Lauf der Grundschulzeit empfiehlt beispielsweise die Sparkasse, Kindern Taschengeld zu geben. Jüngeren Kindern sollte das dabei wöchentlich ausgezahlt werden, älteren Kindern ab zehn Jahren monatlich. Bei kleineren Kindern sei es sinnvoll, das Taschengeld bar auszuzahlen. Später kann das Geld auf ein eigenes Konto einbezahlt werden: Ab einem Alter von zehn Jahren dürfen Kinder bei vielen Sparkassen beispielsweise auch Online-Banking oder mobiles Banking via App nutzen.

Damit Kinder den Umgang mit dem eigenen Geld lernen, sollten Eltern:

Das Geld regelmäßig zu einem vereinbarten Termin auszahlen.

Die Höhe des Taschengelds nicht zur Strafe mindern oder als Belohnung erhöhen.

Das Kind selbst entscheiden lassen, wofür es sein eigenes Geld ausgeben will.

Eltern können auch die finanzielle Situation der Familie thematisieren und so zum Beispiel erklären, warum nicht alle Kinder gleich viel Taschengeld bekommen können.

Und wie gehen Eltern aus dem Rems-Murr-Kreis mit dem Thema Taschengeld um? Geben sie ihren Kindern eigenes Geld oder nicht, und wenn ja, in welcher Höhe? Das ist ganz unterschiedlich und individuell.

Zunächst kleine Beträge, mit zunehmendem Alter mehr Verantwortung

„Meine Kinder bekommen seit dem Schuleintritt Taschengeld“, sagt Melanie Lenz. Bislang orientiert sich die Mutter aus dem Rems-Murr-Kreis von der Höhe her am Schuljahr: ein Euro pro Woche in der ersten Klasse, zwei Euro pro Woche in der zweiten Klasse und so weiter. Eventuell werde sich die Bemessung mit zunehmendem Alter der Kinder ändern, wenn diese sich beispielsweise dann auch den Großteil ihrer Kleidung selbst kaufen möchten.

Michael Sudahl aus Schorndorf ist diesen Schritt vor vielen Jahren bereits gegangen: „Wir haben unseren Töchtern, die heute erwachsen sind, ab der sechsten Klasse das Kindergeld gegeben. Das war verbunden mit der Auflage, Kleidung, Schulutensilien und Busfahrkarte selbst bezahlen zu müssen.“ Den Rest, was in der Regel kein großer Betrag war, hatten die Kinder zur freien Verfügung. Das habe gut geklappt. Für große Anschaffungen, wie zum Beispiel eine neue Winterjacke, habe es ab und zu ein extra Budget gegeben. Die Kinder hätten den Umgang schnell gelernt und man habe nicht wegen jedes Eises oder Kinobesuchs diskutieren müssen.

Über Ausgaben in jedem Einzelfall entscheiden

Doch nicht alle Eltern halten Taschengeld für sinnvoll. „Meine Kinder bekommen kein Taschengeld“, sagt Kalman Kando. Er glaube nicht, dass sie dadurch den Umgang mit Geld erlernten. „Taschengeld ist geschenktes Geld ohne Gegenleistung und fördert hauptsächlich den Konsumgedanken. Wie sollen denn Kinder daraus den Wert von Geld erlernen?“ Kando glaubt: Nur wer für sein Geld arbeiten muss, versteht wirklich, welchen Wert Geld hat, und überlegt automatisch zweimal, wofür er es ausgibt, und vor allem, ob diese Ausgabe den Aufwand wert ist, der nötig war, um es zu verdienen.

Um ihre Kinder für den Wert des Geldes zu sensibilisieren, hat die Familie deshalb einen anderen Weg gewählt: „Wenn unsere Kinder zur Eisdiele möchten, ist das für uns finanziell zum Glück kein Problem und wir geben ihnen ein bisschen mehr Geld mit, damit sie auch ihre Freundin oder ihren Freund einladen können. Wenn sie jedoch irgendeinen Quatsch kaufen wollen, gibt es kein Geld dafür und wir versuchen, ihnen zu erklären, weshalb nicht.“ So werde jeder Einzelfall abgewogen, und auf diese Weise rede man über jede Ausgabe.