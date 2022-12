Rems-Murr-Kreis: Uralt-Züge sind pünktlicher, als Bahnsteig-Ansage behauptet

"Der MEX 13 um 11.07 Uhr nach Stuttgart hat 35 Minuten Verspätung", hallte es am Donnerstag (15. 12.) über den Lautsprecher am Bahnsteig in Aalen. Also doch keine nostalgische Fahrt mit einem der TRI-Züge nach Waiblingen durch eine winterliche Schneelandschaft? Doch. Gegen 11.10 Uhr fuhr der Zug ein, fast planmäßig. Was war da los? Einblicke in die Untiefen schlecht synchronisierter Eisenbahn-IT-Systeme und defekter Zugtoiletten wegen vereister Wasserschläuche im Hauptbahnhof Stuttgart.

Nicht nur die Damen der Gruppe des Schwäbischen Albvereins Oberkochen, unterwegs zum Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd, sind zunächst aufgebracht und dann verwundert. Schon ihr Zug von Königsbronn nach Aalen hatte Verspätung gehabt. Angeblich witterungsbedingt. Und nun weitere 35 Minuten warten! "Häh, was ist denn das für ein Zug?"

Nur wenige Minuten zu spät fährt der MEX 13 (Remsbahn) ein. Angetrieben von einer roten 111er-Lok, deren Baujahr irgendwo zwischen 1974 und 1984 liegt. Die noch älteren Zugwaggons der Baujahre 1958 bis 1971 ("Silberlinge") sind weiß-blau mit rotem Querstreifen und tragen das Logo TRI. Sie sehen ganz anders aus als die "Bwegt"-Züge von Go-Ahead. Irgendwie ungewohnt. Deshalb zögern viele kurz, bevor sie einsteigen. Die Lokführerin hingegen hat es eilig. Sie steigt aus und hastet zum anderen Ende des Zuges zum dortigen Steuerwagen. Auf der Fahrt nach Stuttgart wird der Zug nämlich von hinten durch die Lok geschoben werden. Umkuppeln oder Umrangieren ist nicht notwendig.

Auch Zugführer André Wunderlich aus Stuttgart kann es kaum erwarten, dass alle einsteigen, er den Bahnsteig einer Sichtprüfung unterziehen, in die Trillerpfeife zur Abfahrt blasen und die grüne Kelle heben kann. Man will pünktlich sein. Doch so weit kommt es rund weitere zehn Minuten erst mal nicht. Frank Bleske (58), Betriebsleiter der TRI Train Rental GmbH, verrät während des Wartens beim Plausch im Zug, warum.

Von Systemen, die schlecht miteinander kommunizieren

"Dass die am Bahnsteig eine 35-minütige Verspätung ansagen, die gar nicht stimmt, liegt an IT-Problemen beziehungsweise an den unterschiedlichen, nicht synchronisierten Infonetzsystemen von Go-Ahead und der Deutschen Bahn", sagt Bleske. "Dass sich die Fahrgäste da verschaukelt fühlen und ärgern, kann ich voll verstehen." Der Rheinländer öffnet auf seinem Smartphone die betriebsinterne RIS-Infoplattform. Das steht für Reise-Informations-System. Minutenlang wird dort die angeblich 35-minütige Verspätung für den 11.07-Uhr-MEX 13 von Aalen nach Stuttgart weiter angezeigt, und von dort hat sie wohl auch der Bahnsteig-Ansager her. Dann plötzlich ändert sich die Anzeige. "Da wurde ganz offensichtlich manuell neu nachjustiert", schmunzelt Bleske.

Das RIS ziehe leider reichlich zeitversetzt aus dem DB-Netzprogramm LeiDis Soll- und Ist-Daten, und Go-Ahead habe auch sein eigenes internes Meldesystem, genannt Datnet. "Irgendwie scheint das alles nicht richtig synchronisiert zu sein. Wir telefonieren ständig mit der Go-Ahead-Leitstelle. Go-Ahead hat versprochen, dass sie dran sind. Wir hoffen, dass diese IT-Probleme bald behoben sind. Stellen uns aber darauf ein, dass dies noch einige Zeit dauert. Das kennen wir auch aus anderen Regionen Deutschlands, wo wir Ersatzverkehre fahren und unterschiedliche IT-Systeme nicht effizient miteinander kommunizieren."

Bei wem liegt der Schwarze Peter? Bei Go-Ahead oder der Deutschen Bahn?

Spätere Nachfrage bei Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW). "Das liegt nicht an unserem Datnet-System, sondern an dem der Deutschen Bahn. Die Daten, die an den Bahnhöfen ankommen, sind teilweise falsch", sagt GABW-Pressesprecherin Daniela Birnbaum. "Natürlich tun wir nun alles und stimmen uns auch intensiv mit der Deutschen Bahn ab, damit solche Mängel behoben werden und die Fahrgäste durch nicht korrekte Ansagen verwirrt werden."

TRI-Betriebsleiter Frank Bleske ist Rheinländer und über 40 Jahre im Eisenbahn-Geschäft. "Früher war ich lange Jahre bei der Deutschen Bundesbahn. Ähnlich wie unser Geschäftsführer Tobias Richter." TRI hat seinen Hauptsitz im fränkischen Eckental, ein weiterer Betriebsstandort ist Köln, "weil wir dort den ersten Ersatzverkehr gefahren sind", sagt Bleske. Vor der Digitalisierung und Modernisierung habe der Zugverkehr noch verlässlicher funktioniert, sagt er und schaut auf die Uhr. Derweil fährt auf einem anderen Gleis ein verspäteter IC ein. "Der hat Vorrang, wir müssen noch warten. Vielleicht holen wir ja wieder Zeit rein, weil die Abfertigung am Bahnsteig geht schneller als bei modernen Zügen, die erst aufwendig Trittflächen aus- und wieder einfahren müssen."

11.17 Uhr, Zugführer André Wunderlich pfeift zur Abfahrt Richtung Stuttgart. Endlich geht's durch die verschneite Winterlandschaft bis ins Remstal im nostalgisch alten TRI-Ersatzzug. Die Damen des Schwäbischen Albvereins Oberkochen sitzen beisammen im Abteil und plaudern. Ihnen ist schon aufgefallen, dass das ein Zug älterer Bauart ist. "Aber Hauptsache, die Heizung funktioniert", sagt eine. Und das tut sie. "Und die Sitze sind eigentlich auch bequem."

Defekte Toiletten: "Wegen vereister Wasserschläuche im Hauptbahnhof"

Nur vier der fünf Toiletten sind laut Anzeige an der Tür "defekt". TRI-Betriebsleiter Bleske entschuldigt sich und erklärt: "Das Problem ist, dass die Frischwasserzufuhr, auf die wir im Hauptbahnhof Stuttgart zugreifen müssten für die Toiletten, jetzt bei diesen winterlichen Temperaturen zugefroren ist. Der Schlauch liegt dort einfach im eisigen Gleisbett. Früher hat man die mit Holzöfen noch frostfrei gehalten."

Er hoffe, dass sie im Laufe des Donnerstags (15. 12..) während einer längeren Fahrtpause mal in den DB-Betriebshof fahren dürften, um Frischwasser für die Toiletten zu tanken und Abwasser abzulassen. "Für Go-Ahead ist das kein Problem. Die haben einen eigenen Betriebshof in Essingen bei Aalen, wo sie ihr Wasser frostfrei halten."

Die Fahrt im nostalgischen TRI-Ersatzzug vergeht trotzdem wie im Flug. Kaum ausgestiegen in Waiblingen, pfeift Zugführer André Wunderlich zur Abfahrt gen Stuttgart. Er hebt noch die grüne Kelle, steigt ein, und der Zug aus der Vergangenheit ist auch schon verschwunden