Rems-Murr-Kreis: Warnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen (27.08.)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell (Stand 14.35 Uhr) vor schwerem Gewitter am Samstagmittag (27.08.) im Rems-Murr-Kreis. Vor allem in der Osthälfte des Kreisgebiets sei heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde möglich. Die Warnung gilt momentan bis 15.30 Uhr.

Verkehrsbehinderungen möglich

Lokal ist laut DWD außerdem mit Hagel und Bögen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern zu rechnen. Es kann dabei zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Laufe des Tages ist der aktuellen Prognose zufolge mit weiteren Gewittern zu rechnen.

Ausblick: Wie geht es im Tagesverlauf weiter?

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit erhöhter Gewitter-Gefahr in Baden-Württemberg ab dem Nachmittag. Bis in die Nacht hinein seien lokal Gewitter mit teils "unwetterartigen Mengen" von Regen möglich. Besonders betroffen sind den aktuellen Prognosen zufolge voraussichtlich Gebiete im Osten und Südosten des Landes.