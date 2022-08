Rems-Murr-Kreis: Warnung vor starkem Gewitter am Freitagabend (26.08.)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagabend (26.08.) vor starken Gewittern im Rems-Murr-Kreis. Die Warnung gilt momentan bis voraussichtlich 19.30 Uhr. Laut Wetterkarte auf der Homepage des DWD ist aktuell vor allem der Großraum Waiblingen betroffen (Stand 18.11 Uhr). Die schweren Gewitter im Norden und Osten des Rems-Murr-Kreises sind vorerst vorbei, drohen aber am Abend wieder aufzuziehen.

"Örtlich kann es Blitzschlag geben", weist der DWD auf mögliche Gefahren hin. Während des Gewitters kann es demnach auch zu starkem Platzregen kommen.

Auch das Stadtgebiet Stuttgart ist von einer Gewitterwarnung betroffen. Laut DWD soll es zu schweren Gewittern kommen, die Warnung gilt vorerst bis 19.30 Uhr. Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen und zu schweren Regenschauern kommen.

Gewitter mit Starkregen auch am Samstag möglich

Bereits am Morgen hatte der Wetterdienst mitgeteilt, dass es im Laufe des Freitags bis in die Nacht zum Samstag zu Gewittern kommen kann. Auch im weiteren Verlauf des Samstags sind Gewitter mit teils heftigem Starkregen möglich. Das sagte ein Meteorologe des DWD in Stuttgart am Donnerstag (25.08.) gegenüber unserer Redaktion.