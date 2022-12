Rems-Murr-Kreis: Was tun, wenn Einbrecher im Haus sind?

Eine Frau kommt nach Hause und trifft auf zwei Einbrecher in ihrem Haus. So jüngst geschehen in Backnang. Die Einbrecher kletterten nach Angabe der Polizei an einer Dachrinne auf den Balkon im ersten Stock. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Beim Eintreffen der Frau flüchten die Täter – ein Glück für die Frau, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unklar.

Was sollten Sie in so einer Situation tun? Den Einbrecher in die Flucht jagen? Einen Blick auf ihn erhaschen, um später eine Täterbeschreibung geben zu können? Oder schnell zurückziehen und die Polizei verständigen? Und was können traumatisierte Opfer tun, um das Geschehen zu verarbeiten?

Wir haben mit Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, und Jürgen Stolz, Psychotherapeut in Stuttgart, gesprochen.

Wie sollen sich Opfer verhalten?

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass in den allermeisten Fällen die Einbrecher ihre Objekte auskundschaften, sagt Rudolf Biehlmaier. Ein Aufeinandertreffen mit den Wohnungsinhabern wollen die Einbrecher dabei tunlichst vermeiden. Es sei davon auszugehen, dass bei einem ungewollten Aufeinandertreffen die Eindringlinge in 99 Prozent der Fälle flüchten werden.

„Sollte es zu einem Täter-Opferkontakt kommen, ist anzuraten, bei der erst besten Gelegenheit über Notruf die Polizei zu alarmieren“, so Rudolf Biehlmaier. Das Opfer sollte sich selbst nicht unnötig in Gefahr bringen und besonnen reagieren.

Nachdem die Täter weg sind, sollte in der Wohnung möglichst nichts verändert werden, damit die Polizei Spuren sichern kann.

Wenn es die Situation zulässt, sollten Betroffene auf Besonderheiten achten. Diese wären zum Beispiel, eine Personenbeschreibung, die Fluchtrichtung der Einbrecher oder mögliche Fluchtfahrzeuge.

So etwas wie eine allgemein gültige Anleitung, wie Betroffene sich verhalten sollten, gibt es aber nicht, erklärt Rudolf Biehlmaier. Das sei immer von der jeweiligen Situation abhängig. Im einzelnen Fall mag es funktionieren, dass man den Einbrecher fortjagt oder selber wegrennt. Aber wenn man sich beispielsweise bereits in der Wohnung befindet und der Einbrecher die Ausgangstür versperrt, wird es schwierig.

Zu welcher Tageszeit geschehen die meisten Einbrüche?

Die meisten Einbrüche werden nach Angaben von Rudolf Biehlmaier bei Dunkelheit verübt. Die Tatzeiten verschieben sich, je nach Jahreszeit.

Wie sieht es statistisch mit Einbruchsfällen im Rems-Murr-Kreis aus?

Im Vergleich zu den Vorjahren liegen die Zahlen der Wohnungseinbrüche im Rems-Murr-Kreis nach wie vor auf niedrigem Niveau, sagt Rudolf Biehlmaier. „Dieser Trend scheint sich auch dieses Jahr, wie auch bei der Betrachtung der aktuellen „Herbstzahlen“ (September und Oktober) zu verstetigen“.

In der Polizeistatistik heißt es dazu, dass der Wohnungseinbruchdiebstahl (WED) einen historischen Tiefstand erreicht. Eine „Verlagerung der Täter-Aktivitäten in andere Kriminalitätsbereiche sowie die Tatsache, dass sich mehr Menschen im pandemiegeprägten Jahr 2021 zu Hause aufgehalten haben als sonst, haben sicherlich ihren Teil zu der positiven Entwicklung“ beigetragen.

Mit 196 Fällen (-37,4 %) liegen die Fallzahlen des Jahres 2021 laut Polizeistatistik gegenüber dem Höchststand aus dem Jahr 2014 (1.058 Fälle) bei weniger als einem Fünftel. Über die Hälfte der Einbrüche verblieb dabei im Versuchsstadium. Im Rems-Murr-Kreis nahem die Fälle um -58 auf 84 Fälle (-40.8%) ab.

Brechen häufiger Einzeltäter ein oder Täter-Gruppen? Wie ist die Aufklärungsquote?

Im Deliktfeld der Wohnungseinbrüche sei die Aufklärungsquote erfahrungsgemäß eher niedrig. „Den Erfahrungen nach gibt es sowohl Einzeltäter, die oft regional und bei günstiger Gelegenheit agieren, als auch international agierende Banden“, so Rudolf Biehlmaier.

Auf ihrer Website gibt die Polizei weitere Tipps, wie Sie sich und Ihr Zuhause schützen - und auch vorbeugen können.

Wie können traumatisierte Opfer wieder Normalität erlangen?

„Grundsätzlich muss gesagt werden, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, sich sicher und unversehrt im Leben bewegen zu können“, erklärt Diplom-Psychologe Jürgen Stolz. Wenn es zum Einbruch kommt, wird dieses Grundbedürfnis massiv gestört. Dabei müsse man sich klarmachen, dass die Wohnung nicht nur ein Ding ist. Das eigene zu Hause ist vielmehr eine Erweiterung der eigenen Person und Persönlichkeit. Das erkläre auch, warum „diese Störung oft so massiv von den Betroffenen erlebt wird“. Bei einem Einbruch ist der psychische Effekt laut Jürgen Stolz meist deutlich schlimmer, als der materielle Schaden.

Der Experte rät dazu, die Verletzung des Sicherheitsbedürfnisses prinzipiell ernst nehmen. Normalerweise habe die menschliche Psyche die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren und zu stabilisieren. Das sei auch der Grund, warum viele Betroffene nach einiger Zeit wieder gut ohne eine weitergehende Behandlung zurechtkommen.

Opfer können eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln

Opfer von Einbrüchen sollten – so gut es geht – nach einiger Zeit wieder normale Tagesabläufe annehmen. Dazu gehört beispielsweise, dass man sich nicht zu Hause verschanzt, sondern „ein gewisses Risiko in Kauf nimmt“. Das kann dann so aussehen, dass Betroffene das eigene Haus oder die Wohnung nicht permanent beaufsichtigen.

In manchen Fällen kommt es auch vor, dass Betroffene später an den Einbruch erinnert werden - indem sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass „gerade ein Schatten am Fenster war“. In solchen Situationen hilft es, „die Realität zu prüfen“, so der Psychotherapeut. Das bedeutet, das Opfer geht ans Fenster und schaut, ob es den Schatten wirklich sehen kann. Damit könne das Opfer der eigenen Psyche helfen.

Einzelne Menschen entwickeln nach einem Einbruch eine posttraumatische Belastungsstörung. Diese kann auch bei anderen Gewalttaten auftreten, wie zum Beispiel bei einer Vergewaltigung, einer Körperverletzung oder auch bei Autounfällen. Diese posttraumatischen Belastungsstörungen lassen sich an bestimmten Merkmalen feststellen. Betroffene sind dann unentwegt innerlich angespannt.

Was sind die Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung?

Wer eine posttraumatische Belastungsstörung hat, leidet unter einer starken Angst oder hat „bildhafte Erinnerungen“ an das Erlebte. „Man ist wieder mittendrin in dem Erlebnis, das vielleicht schon Monate zurückliegt“, erklärt Jürgen Stolz. Ein weiteres Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung kann sein, dass man Schlafstörungen entwickelt.

Wenn das vorliegt, sollten Betroffene Kontakt zu einem Profi suchen, rät der Experte. Man könnte sich zunächst einmal an den Hausarzt wenden. Mit dem Hausarzt können Betroffene dann besprechen, an wen sie sich weiter wenden können. Eine andere Option ist, sich auf die Suche nach einem niedergelassenen Psychotherapeuten oder einer –therapeutin zu machen. Dort könne dann festgestellt werden, ob eine posttraumatische Störung vorliegt. Dabei kann dann eine mögliche psychotherapeutische Behandlung besprochen werden.