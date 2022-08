Rems-Murr-Kreis: Weiter Gewitter und Starkregen am Samstag (27.08.) möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Warnung vor Starkregen im Rems-Murr-Kreis – vielleicht vorerst – aufgehoben. Aktuell (Stand 16.53 Uhr) gibt es damit keine Wetterwarnung für den Kreis. Das könnte sich aber jederzeit wieder ändern, wie die Prognosen des DWD zeigen.

Im Laufe des Samstags hatte es bereits mehrfach Starkregen- und Gewitter-Warnungen gegeben. Die Feuerwehr war in mindestens zwei Fällen wegen vollgelaufener Keller im Einsatz.

Ausblick: Wie geht es im Tagesverlauf weiter?

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit erhöhter Gewitter-Gefahr in Baden-Württemberg ab dem Nachmittag. Bis in die Nacht hinein seien lokal Gewitter mit örtlich begrentem, heftigem Starkregen möglich. Dabei seien Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde zu erwarten, die punktuell auch überschritten werden könnten.