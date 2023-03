Rems-Murr-Kreis: Wie es mit dem Stammtisch der AfD weiterging

„Blockadeversuch von Demokratiefeinden gescheitert: AfD führt erfolgreich Stammtisch durch“ – die Einleitung von Lars Haise, dem Vorsitzenden der AfD Rems-Murr, in seine Pressemitteilung ist knackig. Hintergrund für diese Zeile: Die AfD Rems-Murr wollte am Mittwoch, 22. März, einen Stammtisch abhalten. Geplant war die Veranstaltung im Restaurant Talaue in Birkmannsweiler. Das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Protestkundgebung aufgerufen und einen Brief an die Wirtsfamilie geschickt.

„Gemeinsames“ und „faires“ Miteinander

Die „Talaue“ ist die Vereinsgaststätte des VfR Birkmannsweiler. Die VfR-Vorsitzenden Matthias Fehleisen und Marco Kelch erklärten zum geplanten Stammtisch: Der Sportverein stehe für ein gemeinsames, friedliches und faires Miteinander von Menschen aller Nationen und Ethnien. Dafür trete man entschieden ein. Deshalb sei die geplante Veranstaltung abgesagt worden. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun, Wahlkreis Waiblingen, der bei dem Stammtisch in Birkmannsweiler auftreten sollte, empörte sich: Wer gegen eine AfD-Veranstaltung „demonstriert oder zu einer Demonstration aufruft, ist kein Demokrat. Die mögen sich Demokraten nennen, aber stehen nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“

Am Donnerstag, 23. März, erklärte die AfD Rems-Murr nun, dass „die Partei erfolgreich ihre ‘Alternative Runde’ in einer Ersatzlokalität ganz in der Nähe“ durchgeführt habe. „Wir konnten am Mittwochabend mehr als 50 interessierte Teilnehmer zu zwei hochinteressanten Vorträgen unserer Abgeordneten Jürgen Braun (MdB) und Hans-Jürgen Goßner (MdL) begrüßen“, erklärte der Vorsitzende Lars Haise. Die kurzfristige Absage durch die Gaststätte Talaue habe die AfD zwar überrascht, „aber wir sind auf derartige Zwischenfälle mittlerweile sehr gut vorbereitet und konnten unsere Teilnehmer noch rechtzeitig auf den neuen Veranstaltungsort umsteuern.“

Wo der Stammtisch am Mittwochabend stattgefunden hat und wie die AfD die Gäste auf die Schnelle über die neue Lokalität informiert hat, teilte die AfD nicht mit.

Haise schreibt in seiner Pressemitteilung, dass der gesamte Vorgang tief blicken lass „in ein gestörtes Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das dem ZgR („Zusammen gegen Rechts“, Anm. d. Red.) und seinen Akteuren innezuwohnen scheint“. Jede Partei, auch die AfD, habe das grundgesetzlich verbriefte Recht, an der demokratischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, auch durch die Organisation von Informationsveranstaltungen. „Wer das torpediert und es mit Wohlwollen hinnimmt, dass Wirte und deren Mitarbeiter oder gar ganze Vereine eingeschüchtert werden, steht gemeinsam mit den Demokratiefeinden des ZgR außerhalb des Grundgesetzes.“

Keine Einschüchterung durch ZgR

Marco Kelch, Vorsitzender des VfR, weist von sich, dass er vom Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ eingeschüchtert worden sei. Die Absage an die AfD sei zum einen deshalb erteilt worden, weil sich der VfR sorgte, als „kleiner Verein mit Gaststätte zwischen zwei Fronten und in eine unkontrollierbare Situation zu kommen“. „Das zu vermeiden, war unser Hauptziel“, erklärt Kelch. Von Vereinsmitgliedern, Mitvorständen und Trainern sei aber deutlich gemacht worden, dass man die Aktion derer begrüße, die gegen Rassismus kämpfen. In Richtung von „Zusammen gegen Rechts“ seien Sätze gefallen wie „Das finden wir gut“. Stimmen gegen eine rechtsgerichtete Denkweise seien stark gewesen.