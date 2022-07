Rems-Murr-Kreis: Wie wird das Wetter zum Sommerferien-Start?

An diesem Donnerstag beginnen im Rems-Murr-Kreis die Sommerferien. Für viele bedeutet das dann „endlich Urlaub“. Doch wie wird das Wetter zum Wochenende hin? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

DWD-Prognose: Einzelne Schauer am Freitag möglich

Der Donnerstag ist zwar ein Tag mit dichter Bewölkung, doch es bleibt trocken. „Es wird eine mittelhohe bis hohe Bewölkung vorhanden sein, die die Sonne kaum durchlassen wird“, teilte ein Sprecher des DWD mit. Die Temperaturen steigen aber dennoch bis 28 Grad. Das Niederschlagsrisiko sei sehr gering.

In der Nach zum Freitag werde die Luftmasse durch ein Höhentief labiler. Dadurch kann es in der Nacht zum Freitag einzelne Schauer geben. Möglich seien sogar Blitz und Donner. Es seien aber keine Unwetter im Anmarsch, die Unmengen an Niederschlag abladen.

Das Wochenende wird warm und trocken

Tagsüber wird es am Freitag relativ wechselhaft in Bezug auf die Bewölkung. Zunächst werden sich durchziehende Quellwolken und Sonne abwechseln. Aus den Quellwolken können sich ab dem Mittag einzelne Schauer bilden. Überwiegend bleibt der Freitag jedoch trocken. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal 27 Grad.

Samstag wird es ein freundlicher Tag. Laut DWD soll es einen lockeren Sonne-Wolken-Mix geben. Es bleibt niederschlagsfrei.

Trockenperiode ab Sonntag, Temperaturen um die 30 Grad ab Montag

Ab Sonntag beginnt eine Trockenperiode. Bis zum nächsten Wochenende soll es trocken bleiben. Ab Sonntag wird es richtig sonnig, trocken und kaum bewölkt. Es ist mit Höchsttemperaturen bis 28 Grad zu rechnen. In der neuen Woche steigen die Temperaturen erneut. Es sei durchweg mit Temperaturen um die 30 Grad und mit viel Sonne zu rechnen.

Wetter.com: Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent am Freitag

Laut dem Online-Portal wetteronline.de gibt es im Rem-Murr-Kreis in den nächsten Tagen einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag muss mit Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad am Donnerstag und 30 Grad am Freitag. Am Samstag und Sonntag soll es trocken bleiben.

Auch laut wetter.com gibt es am Donnerstag einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei soll es aber trocken bleiben. Am Freitag bestehe eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Am Samstag und Sonntag soll es trocken bleiben. Die Temperaturen nehmen aber deutlich ab. Für Samstag werden Höchsttemperaturen bis 23 Grad vorhergesagt. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad.