Remsbahn und Murrbahn: Mängelliste des Grauens - wie schlimm es wirklich ist

Zu berichten ist von einem Dokument der Peinlichkeiten; einer sieben kleinbedruckte Seiten füllenden Aufzählung in Tabellenform – eine neue Mängelliste zu Rems- und Murrbahn offenbart: Es scheint noch schlimmer zu sein als befürchtet ...

Remsbahn und Murrbahn: Wie es zur Liste des Grauens kam

„Um ein Gesamtbild der Situation zu erstellen“, haben die CDU-Abgeordneten Siegfried Lorek, Christian Gehring (Landtag), Inge Gräßle und Christina Stumpp (Bundestag) „alle Kommunen im Rems-Murr-Kreis entlang der Eisenbahnstrecken um ihre Einschätzung“ gebeten. Das schreibt das parlamentarische Quartett in einem Brief an: den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn; den Konzernbevollmächtigten der DB für Baden-Württemberg; die Geschäftsführer von VVS Stuttgart und Go-Ahead Baden-Württemberg; sowie an die Verkehrsminister des Bundes und des Landes. Sozusagen „Verteiler: an alle“.

Die Rückmeldungen aus den Rathäusern enthielten eine Unzahl penibel aufgelisteter Ereignisse. Dazu später mehr. Zunächst eine wichtige Vorbemerkung: Die Dokumentation erhebe „keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit“.

Dass dies und das fehlt, erschließt sich in der Tat auf den ersten Blick: In der Bestandsaufnahme tauchen Probleme mit der S-Bahn gar nicht auf; dass die S 3 aber immer zuverlässig gefahren wäre, wird nicht mal der Tollkühnste zu behaupten wagen.

Sehr genau aufgeschlüsselt: Ärgernisse auf der Murrbahn

Dankenswert ausführlich fällt für die Murrbahn hingegen die Tabelle zu Metropolexpress, Regionalexpress und Regionalbahn aus, alle betrieben vom Verkehrsunternehmen Go-Ahead. Dies ist die von den Städten und Gemeinden zusammengetragene Bilanz des Grauens allein im ersten Halbjahr 2022, also nur von Januar bis Ende Juli:

Kategorie 1: Zugausfälle

Gar nicht oder mal nur bis Backnang, bis Sulzbach oder auch nur bis Winnenden fuhren: 95 Züge.

Gar nicht oder mal nur bis Backnang, bis Sulzbach oder auch nur bis Winnenden fuhren: 95 Züge. Kategorie 2: extreme Verspätungen

Kleinere Problemchen wie um 15 oder 20 Minuten verbummelte Züge sind nicht verzeichnet – mehr als 30 und bis zu 145 Minuten hinterm Fahrplan aber lagen binnen eines halben Jahres: 17 Züge.

Kleinere Problemchen wie um 15 oder 20 Minuten verbummelte Züge sind nicht verzeichnet – mehr als 30 und bis zu 145 Minuten hinterm Fahrplan aber lagen binnen eines halben Jahres: 17 Züge. Kategorie 3: Enge

Oft fuhr statt zweier Triebwagen nur einer, manchmal auch nur ein kurzer. Rückmeldungen aus den Rathäusern zu einzelnen Vorkommnissen: „Zug extrem überfüllt, Leute konnten nicht einsteigen“; oder: „Circa 40 Prozent weniger Kapazität am Morgen in der Hauptverkehrszeit Richtung Stuttgart“. Mit verringerter Kapazität fuhren: 78 Züge. (Das Problem ist nicht neu: siehe hier.)

Zusammengezählt: Laut dieser Erhebung wäre von 190 gravierenden Beeinträchtigungen in 212 Tagen auszugehen. Im Schnitt also fast täglich Frust-Alarm.

Eher knapp zusammengefasst: Ärgernisse auf der Remsbahn

Nur überblicksartig fällt hingegen die Remsbahn-Liste aus – eine Einzelerfassung hätte die Rathaus-Zuständigen hier wohl an Grenzen geführt.

Sommer 2022: „Aufsummierung Verspätungen bzw. nur Halbstundentakt durch Sperrung S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart, Baustellen, Oberleitungsschäden“.

„Fehlende/mangelhafte Kommunikation bei Verspätungen und Zugausfällen“, besonders quälend „am Stuttgarter Hauptbahnhof“, wo die Situation aufgrund der S-21-Bauarbeiten sowieso unübersichtlich bis chaotisch ist.

„Sommer 2022: Strecke zwischen Schorndorf und Waiblingen nur eingleisig befahrbar, massive Verspätungen.“

„Bei Heimspielen des VfB Stuttgart oft keine Erhöhung der Kapazitäten“ vor allem bei den Zügen von Go-Ahead.

Vielerorts nicht barrierefrei

Hinzu kommt das seit vielen Jahren gärende Dauerärgernis mit den Zugängen. Die Rubrik „Bahnhofsaufzug mal wieder defekt“ taucht in der Liste gar nicht auf; wohl aber, dass in Oppenweiler, Sulzbach, Kernen, Winterbach, Plüderhausen „kein barrierefreier Zustieg“ möglich ist. In Schorndorf bleibt der Höhenunterschied zwischen Steigkante und S-Bahn eine Klippe.

Die vier CDU-Parlamentarier schreiben: „Die Ursachen dieser zahlreichen Störungen sind teilweise kurzfristiger Natur, teilweise haben sie sich aber auch über viele Jahre hinweg angehäuft.“ Den Vieren von der CDU scheint also durchaus bewusst zu sein, dass sie im Grunde auch Versäumnisse von Unionsregierungen anprangern.

Sanierungsstau und die zuständigen Bundesverkehrsminister

Die Bahn-Probleme wurzeln tief: Seit den 1990er Jahren wurde die Bahn teilweise regelrecht kaputtgespart, die Infrastruktur verwahrloste, der Sanierungsstau wirkt bis heute nach. Von 1993 bis 1998 aber war Matthias Wissmann, CDU, Bundesverkehrsminister (der später Auto-Lobbyist wurde, was eine Ahnung von seiner Prioritätensetzung vermitteln mag), und von 2009 bis 2021 war das Berliner Verkehrsressort fest in der Hand der CSU: Ramsauer, Dobrindt, Scheuer – für viele Leute, die der Bahn in verzweifelter Hassliebe verpflichtet sind, eine Namensgalerie des Schreckens.

Wobei die SPD nicht vergessen sein soll: Von 1998 bis 2009 gaben sich die Minister Müntefering, Klimmt, Bodewig, Stolpe und Tiefensee die Klinke in die Hand.

Und im Land? Von 1991 bis 2010 waren CDU-Leute zuständig, von Thomas Schäuble bis Tanja Gönner. Seit 2011 ist der Grüne Winfried Hermann dran, der sich zwar redlich müht, aber nicht nur mit Altlasten zu kämpfen hat, sondern auch mit den Folgen eigener Entscheidungen. Weil er zu Recht unzufrieden war mit der üblen Betriebsqualität der Deutschen Bahn auf Rems- und Murrstrecke, schritt er zur Neuausschreibung – die Go-Ahead gewann.

Wie auch immer man die Schuldfrage beantwortet – sicher keinen Widerspruch dürften Gehring, Gräßle, Lorek und Stumpp mit folgendem Satz in ihrem Brief ernten: Es sei „ein überaus wichtiges Ziel, mehr Menschen zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gewinnen. Dazu muss der Schienennahverkehr für die Fahrgäste aber zuallererst einmal verlässlich sein.“

Eisenbahn im Rems-Murr-Kreis: Eine Erfolgsgeschichte

Für eine Strecke im Landkreis gab es übrigens keine einzige empörte kommunale Rückmeldung: Die Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rudersberg – Fahrtenbetreiber: Württembergische Eisenbahn WEG – schnurrt traditionell weitgehend zuverlässig.