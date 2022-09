Remsbahn: Verdächtige Schwellen ausgetauscht - drohte auch bei uns Entgleisung?

Die tödliche Zugentgleisung von Garmisch hat dazu geführt, dass die DB auch auf der Remsbahn eilig verdächtige Betonschwellen austauschte – wurde dadurch eine ernstzunehmende Gefahr abgewendet? Demnächst aber gibt es an der Rems schon wieder Bauarbeiten – warum? Ein Erklärstück.

Das Unglück von Garmisch: Eine Katastrophe als Weckruf

Am Freitag, 3. Juni, gegen 12 Uhr sprang in Burgrain bei Garmisch ein Zug von der Schiene. Die Katastrophe hieb brutal hinein in eine vollkommen sicher anmutende tägliche Routine: Es handelte sich ja nicht um eine exotische Nebenstrecke, sondern um die Passage München-Garmisch, eine sturzgewöhnliche, von Pendlern vielgenutzte Route; nicht um einen Sonderzug, sondern um eine stinknormale Regionalbahn von der Art, wie sie täglich unterwegs sind überall in der Republik. Rund 140 Fahrgäste saßen im Zug – fünf starben, 68 wurden verletzt.

Bald schälte sich eine Vermutung zur Ursache heraus: Die auf dieser Strecke verlegten Beton-Bahnschwellen waren anscheinend schadhaft, sollen Brüche aufgewiesen haben. Möglicherweise hielten sie deshalb die Schienen nicht mehr richtig zusammen, die Spurweite klaffte auf, der Zug entgleiste; angeblich handelt es sich um Herstellungsfehler des Schwellenfabrikanten – wobei allerdings all diese Erkenntnisse und Erklärungsmodelle momentan noch ungesichert und sehr vorläufig sind.

Fest steht indes: Das Unglück von Garmisch hat bei der Bahn enorme Geschäftigkeit ausgelöst, ein „umfangreiches Inspektionsprogramm im gesamten Schienennetz“, wie eine Bahnsprecherin auf unsere Anfrage per E-Mail hin schreibt. Fachleute nahmen „innerhalb weniger Wochen bundesweit rund 200.000 Schwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers“ unter die Lupe, bei denen zunächst der eher abstrakte Verdacht griff, dass auch sie schadhaft sein könnten.

„Überall dort“ aber, wo die Sorge sich konkretisierte, weil die Fahnder tatsächlich „Auffälligkeiten entdeckten“, habe die DB „umgehend reagiert: Züge fahren langsamer über die betroffenen Schwellen. Vereinzelt mussten auch Streckenabschnitte gesperrt werden.“

Schwellen-Alarm: Sowohl Remsbahn als auch Murrbahn betroffen

Beide Alarmglocken – nicht nur „Betonschwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers“, sondern auch erkennbare „Auffälligkeiten“ – schrillten offenbar auch im Rems-Murr-Kreis.

Die Bahn sperrte schon Anfang Juli, also nur rund einen Monat nach dem Garmischer Unglück und damit erkennbar in großer Eile, ein Gleis der zweigleisig verlaufenden Remsbahn zwischen Grunbach und Schorndorf; „wegen kurzfristiger Instandhaltungsarbeiten“, wie es damals in einer Pressemitteilung vom 8. 7. nur äußerst vage hieß. Ebenfalls noch im Juli, schreibt jetzt die Bahnsprecherin, habe die DB dann dort „vorsorglich Schwellen ausgetauscht“.

„Aktuell gibt es auf der Murrbahn bei Backnang noch eine 100 Meter lange Langsamfahrstelle, die voraussichtlich bis 10. Oktober behoben sein wird.“

Sonst sind auf Rems- und Murrbahn keine weiteren Abschnitte betroffen.

Wie groß war die Gefahr? Eine fehlende Antwort und ein Zitat

Einige Fragen, die wir schriftlich bei der Bahn eingereicht haben, sind in dem Statement der Bahnsprecherin unbeantwortet geblieben: „In Eisenbahnerforen im Internet wird behauptet, dass sich auch auf der Remsbahn-Strecke vor der Sperrung bereits Risse in den Betonschwellen gezeigt hätten. Können Sie das bestätigen? Falls solche Schäden beobachtet wurden – wie gravierend waren sie bereits? War vor der Sperrung und Instandsetzung des Streckenabschnitts Grunbach-Schorndorf von einer Gefährdung des Verkehrs auszugehen?“

Da die Bahn in ihrer Antwort-Mail darauf nicht eingeht, bleibt uns leider nichts übrig, als hilfsweise aus der Kommentarspalte der Internetseite zugfunk-podcast.de eine Passage zu zitieren, deren Wahrheitsgehalt wir nicht mehr überprüfen können – im Juli schrieb dort jemand, womöglich selber ein Eisenbahner: „Bei uns zwischen Schorndorf und Grunbach sind auch Betonschwellen gerissen – wir da neulich mit Tempo 30 langgetuckert, und ich hab mit meinen Augen gesehen, dass die in der Mitte 'n länglichen Riss haben.“ Zum Glück seien da „keine unschuldigen Menschen gestorben“.

Außerplanmäßige Arbeiten erledigt – jetzt stehen planmäßige Arbeiten an

Zwischenbilanz: Ob an der Rems ernsthaft die Gefahr eines Unglücks wie in Garmisch bestand, wissen wir nicht – falls ja, scheint sie mittlerweile jedenfalls gebannt.

Bereits in den nächsten Tagen und Wochen indes, vom 4. Oktober bis zum 7. November, finden schon wieder „Instandhaltungsmaßnahmen auf der Remsbahn“ statt – wie das?

Diese neuen Arbeiten, teilt die Bahnsprecherin mit, hätten nichts mit Garmisch zu tun – sie „wurden bereits im März dieses Jahres eingeplant“; also vor dem Unfall.

Die DB „inspiziert die vorhandene Infrastruktur regelmäßig, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Inspektion, Wartung und Erneuerung der Infrastruktur erfolgen nach festgelegten Regularien und vorgeschriebenen Fristen“, die „Inspektionsintervalle richten sich nach der Belastung der Strecke und liegen zwischen drei und zwölf Monaten“ – und dabei ergab sich für die Remsbahn offenbar Bedarf. „Es handelt sich um eine reguläre Gleiserneuerung, bei der Schienen, Schwellen und Schotter getauscht werden.“

In diesem Jahr satteln sich bei der Remsbahn also zwei Maßnahmen aufeinander: erst die außerplanmäßige Reaktion auf Garmisch, dann eine planmäßige Sanierung.

Ob planmäßig oder außerplanmäßig: Für den Kunden bedeutet es Ärger

Der Effekt für die Kundschaft aber bleibt sich gleich: Ab Anfang Oktober wird die S 2 wieder, wie schon im Sommer, oft nur im 30-Minuten-Takt verkehren; und es ist erneut mit Verspätungen zu rechnen, weil statt zweien nur ein Gleis befahrbar ist, auf dem unpünktliche S-Bahnen, Regional- und Fernzüge sich gegenseitig ausbremsen.