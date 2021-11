Wie geht man mit einer Masse an Verletzten und Erkrankten um? Die Rettungsdienste im Rems-Murr-Kreis haben dafür am Samstag (13.11.) in Waiblingen den Ernstfall geprobt. Bei einer Übung am Berufsschulzentrum in Waiblingen wurde vor allem das Zusammenspiel zwischen Rettungskräften und anderen beteiligten Institutionen auf die Probe gestellt.

Krisen können schnell un unerwartet auftreten

{element}

"Die Pandemie und die Starkregenereignisse haben noch einmal deutlich ins