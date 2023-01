Rezeptideen fürs nächste Heilig's-Blechle-Magazin gesucht: Was empfehlen Sie?

„Der Winter stellt unser Immunsystem vor einige Herausforderungen. Eine gesunde Ernährung im Winter ist daher sehr wichtig“, meint nicht nur das Internet, vielmehr der gesunde Menschenverstand und die durch Magen und Herz gehende Erfahrung, was Oma an kalten Tagen für uns kochte. Das ZVW-Magazin „Heilig´s Blechle – natürlich!“ hat sich diesem Thema gewidmet. Mit lokalem Bezug, zugeschnitten auf den Rems-Murr-Kreis: Wenn man im Winter gesund essen und sein Immunsystem stärken will, gibt es das, dafür hat die Natur gesorgt, direkt vor der eigenen Haustüre. Das beste Gemüse kommt aus unmittelbarer Nähe, direkt vom Feld und ist nicht einmal teuer. Nachhaltig ist es ohnehin.

Ein Blick in den Saisonkalender lohnt

Mit dem Winter ist das nun gerade so eine Sache: 20 Grad Außentemperatur an Silvester, Forsythien und Kirschlorbeer witterten Frühling und trieben einzelne Knospen aus. Kalendarisch ist das Frühjahr aber noch ziemlich weit und aktuell kündigen die Wetterfrösche wieder kältere Temperaturen an.

Es lohnt also der Blick ins Magazin, zum Beispiel in den Saisonkalender. Aufschlussreich, dass Wurzelgemüse Nährstoffbomben sind und die Kartoffel das beliebteste von allen ist. Und was das Superfood Kohl in all seinen Varianten alles kann. Natürlich finden sich zu allen Gemüsen leckere Rezepte und darüber hinaus nachhaltige Tipps für den Küchenalltag.

Herrlich, was die Natur uns schenkt

Das Frühjahr kommt und die nächste Heilig´s-Bleche-Ausgabe steht in den Startlöchern. Spargel, Erdbeeren, Zucchini, Tomaten und so vieles, was der große Garten Natur uns anbietet - herrlich. Haben Sie Erfahrung mit Löwenzahn, Brennesel oder anderen Wildkräutern? Was machen Sie daraus?

