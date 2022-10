Richtig reagieren nach Tauchunfall: Wie künftige Notärzte den Ernstfall trainieren

Lebensechte Puppen liegen unter Decken, sonderbare Geräte geben Rätsel auf und Menschen in grellfarbener Kleidung wuseln herum. Beruhigend ist dabei der Duft nach frischem Kaffee. Noch geht es ums Training. Im Noteinsatz, wenn es um das Leben selbst geht, sollte jeder Handgriff sitzen, sollte jeder wissen, was er zu tun hat. In einem viertägigen Intensivtraining lernen zukünftige Notärzte am Rems-Murr-Klinikum Winnenden den Umgang mit unterschiedlichen Einsatzsituationen. Veranstaltet wird der Kurs vom Simulationszentrum Rems-Murr. Dessen Leiter ist Siegfried Döttling, Oberarzt in der Notaufnahme der Rems-Murr-Kliniken und leitender Notarzt im Rems-Murr-Kreis.

Taucherkrankheit kann bis zur Bewusstlosigkeit führen

An diesem Samstag wird ein Tauchunfall simuliert. Drei Taucher von Bonito, Verein für Unterwassersport in Schorndorf, und die DLRG aus dem Rems-Murr-Kreis sind mit dabei. Bonito ist mit 200 Mitgliedern der größte Verein im VDST (Verband Deutscher Sporttaucher) in Württemberg. „Der Umgang mit Notfallsituationen ist ein wichtiger Bestandteil der Tauchlehrerausbildung“, sagt Katharina Ciupke, Zweite Vorsitzende des Vereins.

Die Versorgung mit Sauerstoff ist dabei zentral. Menschen können zwei Wochen ohne Essen, aber nur fünf Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Der Verein besitzt ein eigenes Sauerstoffsystem. Bei Tauchreisen ist es mit dabei. Bei der Dekompressionskrankheit oder Taucherkrankheit verträgt der Körper den Druckunterschied beim Auftauchen aus größerer Tiefe nicht. Oft treten die Symptome erst später auf, wenn der Taucher schon auf dem Heimweg ist. Typisch ist ein Kribbeln, auch „Taucherflöhe“ genannt. Es kann aber auch zu starkem Schwindel, Atembeschwerden oder sogar Bewusstlosigkeit kommen.

Patienten behandeln und Entscheidungen treffen

Um einen solchen Fall geht es bei der Simulation. „Und go!“, ruft Döttling im Nieselregen vor der Klinik, ganz in der Nähe ist ein Teich. Ein Tauchlehrer kommt mit seinem Schüler aus dem Wasser. Beiden geht es nicht gut. Der Lehrer klagt mit belegter Stimme über Schwindel, der Schüler ist bewusstlos. Gespielt werden die Patienten von Tauchern aus dem Verein Bonito. Eine weitere Taucherin hat einen grünen Koffer zur Hand, in dem sich das Sauerstoffsystem mit Sauerstoffflasche und -maske befindet. Sofort wird der bewusstlose Mann beatmet. Die DLRG wird informiert und Rettungskräfte angefordert. Die Kleidung des Patienten wird aufgeschnitten. Bei den dicken Taucheranzügen braucht man dazu spezielle Cutter oder eine Rettungsschere. „Es ist gar nicht so einfach, den eng anliegenden Anzug zu entfernen, auch wegen der Reißverschlüsse“, sagt Ciupke.

Die Notärzte und ein Rettungswagen treffen ein. Sie überwachen Atmung, Puls und Sauerstoffwerte. Und sie müssen entscheiden, wie es weitergeht. Welche Klinik hat eine Druckkammer? Wie lange dauert der Transport? Braucht es einen Hubschrauber? Döttling gibt an diesem Tag die Informationen. „Druckkammern stehen in den Kliniken Ludwigsburg, Ulm und Murnau bereit“, informiert er die Rettungskräfte. Schließlich wird für den Bewusstlosen ein Hubschrauber angefordert. Der andere Patient wird mit dem Rettungswagen befördert. Nach der Übung gibt es eine Lagebesprechung.

Zu wenige Ärzte werden zum Notarzt ausgebildet

Diesmal nahmen an der Simulation drei Ärzte teil. Das gehört zu ihrer Ausbildung zum Notarzt.„Früher waren es eher acht bis zehn Teilnehmer“, sagt Döttling. Zu wenige Ärzte würden zum Notarzt ausgebildet. Das sei ein allgemein gesellschaftspolitisches Problem. Zu den drei Ärzten gehört Elise Austen. „Es war aufregend ungewohnt“, sagt die Internistin über das Training. Viele Menschen bewegten sich dabei auf engem Raum. Ärztin Nina Fessmann betont die Herausforderung, allen Helfern sinnvolle Aufgaben zuzuteilen. Acht Einsätze werden jeden Tag geübt. Davide Perna, Oberarzt in der Klinik Nürtingen, sagt, dass die Einsatzkräfte draußen mit ungewohnten und unübersichtlichen Situationen konfrontiert seien, das sei ein großer Unterschied zur Arbeit innerhalb des Krankenhauses. Alle drei sind sich einig, dass die Trainingstage spannend, aber auch sehr intensiv und anstrengend sind. „Es fühlt sich schon echt an“, sagt Nina Fessmann. „Man vergisst, dass man bei einer Übung ist.“ Situationen wie die Rettung von Tauchern kommen in der Realität nur selten vor. Deshalb sei es gut, dass man trotzdem durch eine Simulation darauf vorbereitet sei.