Rommelshausen: Haltausfälle bei der S2 wegen Bauarbeiten von Oktober bis Dezember

In Rommelshausen werden die Bahnsteige erhöht, um einen barrierefreien Zugang in die S-Bahn zu ermöglichen. Aus diesem Grund kommt es zu Fahrplanänderungen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Donnerstag (22.09.) mit.

Das sind die Fahrplanänderungen

Vom 1. bis 6. Oktober 2022 sowie vom 16. Oktober bis 10. Dezember 2022 entfallen die Halte der S2 in Rommelshausen Richtung Schorndorf. Ausgenommen sind die letzten beiden Züge ab 00.52 und 1.22 Uhr, die am gegenüberliegenden Bahnsteig an Gleis 2 halten. Fahrgäste, die in Rommelshausen in Richtung Schorndorf einsteigen wollen, müssen zunächst mit der S2 oder den Bussen nach Waiblingen fahren und dort umsteigen. Fahrgäste, die in Rommelshausen aus Richtung Stuttgart aussteigen wollen, müssen bereits in Waiblingen die S2 verlassen und mit den Bussen weiterfahren oder bleiben bis Stetten-Beinsteig im Zug und steigen dort in die Gegenrichtung um.

Vom 6. Oktober, 10 Uhr bis 16. Oktober 2020, 4 Uhr kann die S2 in Richtung Schorndorf in Rommelshausen am Gleis 2 halten, weil die S2 aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schorndorf und Grunbach im Abschnitt zwischen Waiblingen und Schorndorf nur alle 30 Minuten fährt.