Endlich wieder Druckverband, stabile Seitenlage und nette Gespräche: Im März treffen sich in vielen Städten und Gemeinden im Kreis wieder Jugendrotkreuz-Gruppen. In den vergangenen zwei Jahren standen die Gruppenleitungen vor der großen Herausforderung, Kinder und Jugendliche in Zeiten regelmäßiger Lockdowns für das Thema Helfen zu begeistern, heißt es in einer Mitteilung des Roten Kreuzes Rems-Murr: Die Gesellschaft und die Hilfsorganisationen benötigen die Retter von morgen.

