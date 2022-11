RSV-Welle, Kinder-Kliniken voll: Hat Corona-Hygiene die Immunsysteme geschwächt?

Kinderkliniken und Kinderarzt-Praxen stöhnen bundesweit über die vielen kleinen Patienten mit Atemwegserkrankungen, zum Beispiel durch Infektionen mit dem RS-Virus. Deshalb sagen die einen, man hätte die Corona-Schutzmaßnahmen nicht lockern sollen, dann würden Infektionen nicht so um sich greifen. Rückkehr zur Maskenpflicht in Schulen und anderswo? Die anderen argumentieren gegensätzlich, dass eine fast schon neurotische Hygiene aus Angst vor Corona die Immunsysteme der Kinder geschwächt und anfällig für Infektionen gemacht habe. Wer hat recht?

Stimmen aus dem Olgahospital und der Kinderklinik in Winnenden

„Derzeit besteht auf der gesamten Nordhalbkugel eine sehr hohe Belastung der Kinderkliniken durch eine starke Zunahme der Fälle von Atemwegsinfektionen bei Kindern, insbesondere von Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV)“, sagt Prof. Dr. Ralf Rauch, Chefarzt für Kinder und Jugendmedizin der Rems-Murr-Kliniken. „Gefährdet sind vor allem junge Säuglinge und Kleinkinder. Sie bedürfen oft einer zusätzlichen Sauerstoffgabe, einige von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden.“

So ist auch Deutschlands größte Kinderklinik, das Olgahospital des Klinikums Stuttgart, seit Wochen stark gefordert, bestätigt Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand des Klinikums. „Allein die Besuche der Kindernotaufnahme liegen in diesem Jahr auf Rekordniveau und werden bis zum Jahresende weit über 40.000 Behandlungen erreichen.“

Ursachen seien vor allem atypische Häufungen von Atemwegsinfekten, aber auch Ausfälle und Überlastungen im Bereich der niedergelassenen Pädiater (Kinderärzte). „In den vergangenen Wochen hat auch die Zahl der RSV-Infektionen wieder deutlich zugenommen“, so Jürgensen.

Wie berichtet, hatte der Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis, Dr. Ralf Brügel, dieser Zeitung gesagt: „Die Versorgung ist katastrophal. Manchmal müssen wir in Akutfällen drei Kliniken anrufen, etwa um ein Kind mit einer akuten Blinddarm-Entzündung unterzubringen.“

Hätte man lieber die Corona-Schutzmaßnahmen nicht lockern sollen?

Gleichwohl hatten die Kinderkliniken auch im vergangenen Jahr schon im Herbst eine starke RSV-Welle erlebt, bestätigen Prof. Jürgensen und Prof. Rauch.

Aber: „Nach einer durch die Corona-Maßnahmen fast ausgefallenen RSV-Welle 2020 war bereits die Welle im vergangenen Jahr ungewöhnlich stark und setzte auch früher ein als in den vergangenen Jahren“, sagt Jürgensen. Das scheine sich 2022 zu wiederholen, wenn auch noch nicht auf einem so hohen Niveau wie 2021. „Wir sehen eher wieder eine Welle, wie wir das aus früheren Jahren schon kennen. Ebenfalls zunehmend sind Influenza-Fälle auch bei Kindern, die in den Vorjahren kaum zu beobachten waren. Die Corona-Zahlen sind im Moment hinsichtlich der Patientenzahlen eher moderat“, so Jürgensen.

Dass die Fallzahlen von RSV-Infektionen bei Kleinkindern in diesem Jahr so stark angestiegen sind, liege weniger an den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Alltagsleben, sondern eher daran, dass derzeit mehrere Generationen von Kleinkindern zur selben Zeit mit dem Virus in Kontakt kommen, sagt Prof. Rauch. Kinder dieses Alters hätten auch bisher keine Maske getragen und würden meist von ihren etwas älteren Geschwisterkindern angesteckt, die selbst erkranken, aber die Infektion aufgrund ihres altersbedingt bereits robusteren Immunsystems besser wegsteckten. „Sie benötigen daher keine Sauerstoffzufuhr und müssen somit in der Regel nicht stationär in die Kinderklinik.“

Den vergleichsweise hohen Anstieg der klinisch behandlungsbedürftigen Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern deutet Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Notaufnahme der Rems-Murr-Kliniken und Klinikhygieniker, so: „Die gegen Corona ergriffenen Schutzmaßnahmen sollen tatsächlich auch nur gegen Corona schützen. Eine ständige Abschirmung gegen alle Viren und Infekte ist nicht notwendig und auch gar nicht möglich.“ Dass Infekte zunähmen, wenn man Schutzmaßnahmen lockere, werde immer auftreten. „Dieser Effekt ist schon aus Vorwellen bekannt, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. In Australien zum Beispiel gab es RSV-Wellen im dortigen Sommer“, so Ade.

Rückkehr zur Maskenpflicht in Schulen und anderswo?

Natürlich spielten auch die Schulen eine Rolle bei der Verbreitung von Infekten, ergänzt Prof. Rauch. „Eine Rückkehr zur Maskenpflicht etwa in Schulen wäre jedoch aus kinderärztlicher Sicht keine Option angesichts der Begleiterscheinungen, die das Maskentragen während der Pandemie für die Kinder hatte.“ Auf die Gesamtbevölkerung bezogen, stehe es jedem Menschen von jung bis alt frei, sich gegen Influenza impfen zu lassen, ebenso wie gegen Covid. „Besonders ältere Menschen und Vorerkrankte sollten das unbedingt tun.“

Kreis-Pandemiebeauftragter über den „Preis für die maskenlose Freiheit“

Der Pandemiebeauftragte des Rems-Murr-Kreises und Hausarzt in Oppenweiler, Dr. Jens. A. Steinat, hält es zwar für richtig, „zu einer gewissen Normalität zurück zu kommen.“ Allerdings sei die Jahreszeit für umfangreiche Lockerungen „etwas unglücklich, sich relativ undifferenziert von der Maskenempfehlung und dem Aufruf zum Maskentragen in öffentlichen Bereichen abzuwenden“. Der Preis für diese maskenlose Freiheit in allen Bereichen seien Arbeitskraftausfälle in allen Bereichen, längere Wartezeiten in den Praxen, überfüllte Kliniken und verzögerte Erledigung bürokratischer Anforderungen, so Steinat.

Hat eine „Überhygienisierung“ die Immunsysteme der Kinder geschwächt

Eine Ansteckung mit dem RS-Virus erfolge über Schmier-und Tröpfcheninfektion und könne nach einer zwei- bis achttägigen Inkubationszeit vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und Immungeschwächten nicht nur zu den typischen Erkältungssymptomen wie Schnupfen, Fieber, Bronchitis, sondern durch die dadurch erschwerte Atmung zu Sauerstoffmangel und Trinkschwäche führen, erläutert Dr. Steinat. Dadurch könne es zu schweren, krankenhauspflichtigen Verläufen kommen. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahrs hätten die meisten Kinder die Infektion mindestens einmal durchgemacht. „Ein Schutz vor erneuter Ansteckung erfolgt nicht, aber Folgeinfektionen verlaufen normalerweise dann harmloser.“

Kurzum: „Die aktuell vor allem betroffenen Altersgruppen waren zu keiner Zeit durch die in den letzten knapp drei Jahren geltenden Hygiene-Schutzmaßnahmen betroffen“, sagt Dr. Steinat. „Weder trugen diese Masken, noch waren sie von sozialer Distanz betroffen. Man beachte, dass die Kindergärten und Schulen ausschließlich im Frühsommer 2020 für zwei Monate geschlossen waren. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die damals geltenden Einschränkungen zu einer immunologischen Schwächung der jetzt betroffenen Kinder führte.“

Allerdings werde vermutet, dass eine auch mild durchgemachte Infektion mit dem Sars-Cov2-Virus zu einer Immundefizienz führen könne und dadurch in Folge anfälliger für schwerere Verläufe anderer Erkrankungen macht, sagt Dr. Steinat.

„Eine Schwächung des Immunsystems wurde durch Corona-Maßnahmen nicht nachgewiesen. Dass mehrere Generationen von Kleinkindern zur selben Zeit erkranken, liegt aber schon daran, dass größere Kinder und Erwachsene Masken getragen haben, was auch die Verbreitung der RSV- und Influenza-Viren während der Corona-Pandemie eingeschränkt hat“, sagt Prof. Rauch.

Nun komme vieles gemeinsam zum Ausbruch, so Rauch. Wer einmal krank sei, werde schneller Opfer des nächsten Virus oder Bakteriums, wenn dazwischen keine Zeit zur Erholung war. „Auch dieses Prinzip ist nicht neu, geschieht nun aber bei vielen Menschen fast zur selben Zeit. Daher entsteht der Eindruck, alle wären anfälliger.“

Klinikhygieniker und Notaufnahme-Chefarzt Dr. Ade bestätigt: „Es ist, genau wie Prof. Rauch sagt, ein zeitlicher Effekt und hat per se nichts mit einer Überhygienisierung des Alltags zu tun. Um die Pandemie beherrschbar zu machen, war das Maskentragen zunächst unbedingt erforderlich. Dass dies bei manchen Erkrankungen nun aus Sicht der Viren einen Nachholeffekt auslöst, ist eine logische Konsequenz, aber kein Beweis, dass die Maskenpflicht falsch war. Das Durchmachen von vermeidbaren Erkrankungen war noch nie eine sinnvolle medizinische Option.“