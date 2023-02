S 3 nur noch halbstündlich: Gernot Gruber übt Kritik und stellt unbequeme Fragen

Die S 3 fährt bis zum 1. Mai nur noch im Halbstundentakt. Kritik kommt aus Backnang: Von „wiederholten Fehlentscheidungen der für die S-Bahn zuständigen Region Stuttgart“ spricht der SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber.

Am Freitag (03.02.) hatte die Bahn angekündigt, bereits von diesem Montag (06.02.) an könne die S 3 nur noch im Halbstundentakt verkehren. Als Grund nannte die Bahn, das Koppeln unterschiedlicher Fahrzeugtypen habe zu Problemen geführt. „Das Ganze ist zu störanfällig“, sagte ein Bahnsprecher dieser Zeitung am Freitag. Das Problem: Derzeit verkehren auf mehreren S-Bahn-Linien unterschiedliche Fahrzeugtypen. Unterwegs sind neue und alte Züge der Baureihe 430 und Fahrzeuge der Baureihe 423. Bisher wurden diese miteinander verbunden, um mehr Fahrgäste transportieren zu können. Genau diese Kopplungen führen aber offenbar zu Schwierigkeiten.

Welche Fragen Gruber beantwortet haben möchte

Gernot Gruber reagierte prompt: Die Region Stuttgart habe die neuen, „nicht kompatiblen“ S-Bahnen bestellt, heißt es in einer Mitteilung Grubers vom Samstag. Viele Bahnkunden seien ohnehin schon verärgert, weil die S-Bahn viel zu oft unpünktlich sei. Gruber fordert in seiner Mitteilung von der Bahn und der für die Organisation der S-Bahn zuständigen Region, „dass diese wenigstens den Halbstundentakt verlässlich und halbwegs pünktlich gewährleisten“.

Der SPD-Abgeordnete konfrontiert den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in einem Schreiben mit einer Reihe von Fragen und unmissverständlicher Kritik: „Nach dem Debakel der angeschafften teuren S-Bahnen mit nicht funktionierenden Schiebetritten und der teuren und überflüssigen Entscheidung, die S-Bahnen weiß/blau/gelb statt im DB-Rot anzustreichen, ist das die dritte kostspielige Fehlentscheidung in Folge“, heißt es in Grubers Brief an Hermann. Folgende Fragen möchte Gruber vom Landesverkehrsministerium beantwortet haben: