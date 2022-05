S-Bahn-Fahrplan: Bauarbeiten und Tunnelsperrung - das ändert sich ab 4. Juni

Auch in diesem Sommer müssen sich Bahnfahrer in Stuttgart und Region wieder auf umfangreiche Bauarbeiten an der Strecke einstellen. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag (24.05.) mitteilte, komme es dadurch „zu Änderungen im Fahrplanangebot“.

Was ändert sich?

Noch sind nicht alle Fahrplanänderungen für den Sommer bekannt. Am Mittwoch (25.05.) veröffentlichte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) aber die Pläne für den Zeitraum vom 4. Juni bis 19. Juni.

S-Bahn: Linien S1, S2 und S3 betroffen

Die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 fahren nur noch in eine Richtung. Die S1 nach Kirchheim (Teck), die S2 nach Schorndorf, die S3 nach Backnang.

Auch der Takt ändert sich: Die Züge fahren nur noch im 30-Minuten-Takt. Einzige Ausnahme ist die Strecke zwischen Schwabstraße und Plochingen, wo montags bis samstags ein 15-Minuten-Takt angeboten werden soll.

Neue S-Bahn-Linien: S13, S21, S32

In der anderen Fahrtrichtung verkehren neue Linien

Die S13 Kirchheim (Teck) - Flughafen/Messe fährt alle 30 Minuten, zwischen Plochingen und Schwabstraße von Montag bis Samstag alle 15 Minuten.

Kirchheim (Teck) - Flughafen/Messe fährt alle 30 Minuten, zwischen Plochingen und Schwabstraße von Montag bis Samstag alle 15 Minuten. Die S21 Schorndorf - Herrenberg fährt alle 30 Minuten.

Schorndorf - Herrenberg fährt alle 30 Minuten. Die S32 Backnang - Filderstadt fährt ebenfalls alle 30 Minuten.

Auch im Regionalverkehr kommt es laut VVS zu geringen Änderungen der Fahrzeiten.

Um welche Arbeiten geht es?

„Vom 4. Juni bis 8. August 2022 werden in Vaihingen und Rohr Gleise und Weichen erneuert“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des VVS. Bis 19. Juni steht in Vaihingen deshalb nur ein Gleis zur Verfügung.

Neben den Gleisarbeiten sind für die Sommerferien auch noch Arbeiten in der Innenstadt geplant. Dabei gehe es laut dpa um die „Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens“. Sprich: Es sollen kilometerweise Kabel verlegt und Stationen modernisiert werden.

Stuttgart: S-Bahn-Tunnel soll gesperrt werden.

Für die Arbeiten wird der Tunnel auf der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen gesperrt. Die Konsequenz: Viele Stationen in Stuttgart könnten nicht mehr angefahren werden.

Ein konkreter Fahrplan für den Zeitraum der Tunnelsperrung wurde noch nicht veröffentlicht. Dafür gab die S-Bahn Stuttgart bereits bekannt, wann die Arbeiten stattfinden sollen. Demnach soll die Stammstrecke vom 30. Juli bis 11. September gesperrt werden.