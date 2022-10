S-Bahn im Rems-Murr-Kreis: Einschränkungen bei S2 und S3 in den Herbstferien

„Trotz Baustellen: Jede S-Bahn, die fahren kann, fährt“, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn zur Situation, die Remsbahn- und S-Bahn-Nutzer in den Herbstferien ereilen wird. Die Info bedeutet im Umkehrschluss: Ganz viele S-Bahnen fallen aus oder befahren nur beschränkte Streckenstücke.

Gleiserneuerung auf der Remsbahnstrecke

Die DB erneuert auf der Remsbahnstrecke zwischen Grunbach und Schorndorf eines von zwei Streckengleisen. Dabei tauscht die Bahn Schienen, Schwellen und Schotter aus. Der Zugverkehr ist in dem Abschnitt vorübergehend eingleisig. Von Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, fahren die Züge der S 2 im Abschnitt Waiblingen-Schorndorf durchgängig im Halbstundentakt - teilweise auch auf der gesamten Linie von und nach Filderstadt.

Bahnhof Schorndorf kann nicht angefahren werden

Am Samstag, 29. Oktober, und am Montag, 7. November, können die S-Bahn-Züge jeweils zwischen 0 und 3 Uhr den Bahnhof Schorndorf nicht anfahren. Die S-Bahnen enden und beginnen in Weiler. Für die Züge der S 2 fahren Busse. Am Sonntag, 30. Oktober, ab 23 Uhr bis zum Betriebsschluss fahren die Züge der S 2 nur zwischen Flughafen/Messe und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf fahren Busse. Die Busse fahren in Schorndorf 35 Minuten früher ab als die üblichen S-Bahnen.

Kein Halt in Rommelshausen

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten auf der Remsbahn können am Samstag, 29. Oktober, von 8 bis 18 Uhr keine Züge der S 2 an der Station Rommelshausen halten. Das trifft auch auf die Nächte 25./26., 26./27. und 27./28. Oktober – jeweils zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr – zu. Zwischen Rommelshausen und Waiblingen fahren Busse im Pendel. Fahrgäste aus Richtung Schorndorf nach Rommelshausen und von Rommelshausen in Richtung Schorndorf fahren jeweils über Waiblingen und steigen dort zwischen den Zügen der S 2 und den Pendelbussen um.

Die DB setzt die Modernisierung des Bahnhofs Stuttgart-Vaihingen fort und erneuert dort Weichen und Gleise. Die Arbeiten finden im Übergangsbereich vom Bahnhof zur S-Bahn-Stammstrecke statt. Die S-Bahnen können von Samstag, 29. Oktober, 1.30 Uhr, bis Mittwoch, 2. November, 4.30 Uhr, nicht auf dem Streckengleis der Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen-Stuttgart Schwabstraße fahren.

Hauptbahnhof bis Vaihingen: S 2 ohne Halt

Die Bahn leitet deshalb die Linie S 2 in Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen-Stuttgart Hauptbahnhof zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte um. Die Züge fahren oben in den Hauptbahnhof. In der Fahrtrichtung Hauptbahnhof-Vaihingen verkehren die S-2-Züge planmäßig durch den innerstädtischen S-Bahn-Tunnel mit Halt an allen Stationen. Die Züge der S 2 fahren dabei in beiden Richtungen im Halbstundentakt.

Nur zwischen Backnang und Cannstatt

Die Züge der Linie S 3 pendeln in dieser Zeit nur zwischen Backnang und Stuttgart-Bad Cannstatt. Wer als S-3-Nutzer über Cannstatt hinaus fahren will, muss dort aus- und in die S 1 oder die S 2 umsteigen. Wer von der Strecke nach Vaihingen in Richtung Backnang unterwegs sein muss, muss erst mit der S 1 oder der S 2 fahren, um dann in Cannstatt in die S 3 umzusteigen.

Während des S-Bahn-Nachtverkehrs am Samstag, 29. Oktober, Sonntag, 30. Oktober, und Dienstag, 1. November, ist jeweils zwischen 1.30 Uhr und 4.10 Uhr die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart Schwabstraße komplett für den Zugverkehr gesperrt. In dieser Zeit leitet die DB die Züge der S 2 in beiden Richtungen zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte um. Die Züge halten oben im Hauptbahnhof. Zwischen Bahnhof Vaihingen und Hauptbahnhof fahren Busse.

S 3 ab 2. November wieder viertelstündlich

Die Bahn vermeldet nach wie vor einen hohen Krankenstand und deshalb den Ausfall vieler Bahnen. Gute Nachrichten aber für die S 3: Die Linie Backnang-Stuttgart-Vaihingen kehrt ab Mittwoch, 2. November, zum 15-Minuten-Takt zurück. Aktuell fahren die S-3-Züge im Halbstundentakt.