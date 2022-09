S-Bahn: Personenunfall zwischen Grunbach und Endersbach am Freitagmorgen (16.09.)

Am Freitagmorgen (16.09.) kommt es zu Verspätungen und Fahrtausfällen im S-Bahn-Verkehr. Grund hierfür ist ein Notarzteinsatz in Folge eines Personenunfalls.

Zwischenzeitlich kein Halt in Beutelsbach

Zwischen 6 Uhr und 8 Uhr verkehrten die Züge der Linie S2 nur im Abschnitt zwischen Flughafen/Messe und Endersbach sowie zwischen Schorndorf und Grunbach. Der Halt Beutelsbach konnte zwischenzeitlich nicht bedient werden.

"Der S-Bahnverkehr der S2 fängt wieder an zu rollen zwischen Endersbach und Grunbach", so der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) in einer Mitteilung von 08.08 Uhr. Vorübergehend könne es aber noch zu einzelnen Folgeabweichungen kommen, bis dass der S-Bahnverkehr der S2 sich wieder eingetaktet hat.