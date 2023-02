S2 und S3: Verspätungen und Fahrtausfälle wegen Störung an ICE in Stuttgart

Update 21.40: Laut VVS ist die Störung behoben, die S-Bahn-Linien verkehren wieder planmäßig.

Auf allen S-Bahn-Linien in Richtung Bad Cannstatt und Zuffenhausen ist es am Donnerstagabend (09.02.) laut VVS aktuell zu größeren Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen gekommen.

Grund ist eine Fahrzeugstörung an einem ICE bei Nordbahnhof. Der Regional und Fernverkehr muss deswegen über die S-Bahn Gleise umgeleitet werden. "Da die S-Bahnen die niedrigste Priorität haben, kommt es noch in die frühen Abendstunden zu hohen Verspätungen", so teilt der VVS mit.