S3 und Regionalzüge im Rems-Murr-Kreis: Schon wieder neue Fahrplan-Änderungen

Wieder Bauarbeiten beim VVS, wieder Beeinträchtigungen in Bezug auf den Fahrplan der S3, wieder fallen im Regionalverkehr Züge aus. In Backnang müssen Brückenbauarbeiten durchgeführt werden.

So fahren die S-Bahnen

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart VVS teilt mit:

Von Ostermontag, 10. April, bis Montag, 24. April, werden in Backnang Brückenarbeiten durchgeführt. Deshalb kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

Von Ostermontag, 10., bis Freitag, 14. April, wird jeweils zwischen 0 Uhr und 4 Uhr im Bahnhof Backnang das Gleis 5 gesperrt. Die S 3 hält an Gleis 4.

Am Samstag, 15. April, zwischen 0 Uhr und 8 Uhr wird im Bahnhof Backnang das Gleis 5 gesperrt, die S 3 hält an Gleis 4.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. und 18. April, wird zwischen 18 Uhr und 23 Uhr das Gleis 5 gesperrt, die S 3 hält an Gleis 4.

Doch damit nicht genug: Zu mehreren Zeitpunkten fährt die S 3 nur bis Winnenden. Und zwar:

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 18. und 19. April, werden zwischen 18 Uhr und 4.30 Uhr alle Gleise des Bahnhofs Backnang gesperrt.

Das Gleiche gilt für Mittwoch auf Donnerstag, 19. und 20. April, zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr: Es werden alle Gleise des Bahnhofs Backnang gesperrt.

Für S-Bahn-Nutzer bedeutet das: Die S 3 fährt nur zwischen Flughafen/Messe beziehungsweise Vaihingen und Winnenden. Wer weiter in Richtung Backnang will, muss in die Ersatzbusse steigen, die von Winnenden nach Backnang fahren.

Es folgen im April noch weitere Gleissperrungen in Backnang:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. und 21. April, werden zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr die Gleise 4 und 5 gesperrt. Die S 3 fährt über Gleis 1.

Im Regionalverkehr entfallen am Montag, 17., und Dienstag, 18. April, ab etwa 18.30 Uhr und am Mittwoch, 19. April, ab etwa 22 Uhr die Züge der Linie RE 90 zwischen Stuttgart und Oppenweiler. Das Gleiche gilt für die Züge der Linien MEX 19/90 zwischen Stuttgart und Sulzbach. Es werden Ersatzbusse zwischen Winnenden und Oppenweiler beziehungsweise Sulzbach Marktplatz eingesetzt.

Vor jeder Fahrt: Daten kontrollieren

VVS und Deutsche Bahn empfehlen Pendlern dringend, vor jeder Fahrt die VVS- oder die DB-App zu befragen, ob und wie die Verkehrsmittel fahren. Denn die jetzt veröffentlichten Änderungen im Fahrplan sind nicht die einzigen.

Wie bislang bekannt ist, sind auch von Mittwoch, 5. April, bis Montag, 17. April, wieder Ersatzbusse nötig:

Mittwoch, 5. April, 21 Uhr, bis Montag: 17. April, 5 Uhr: Die Linie S 2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute 03 und 33 und die Linie S 2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute 18 und 48 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach.

Der 15-Minuten-Takt wird nur zwischen Filderstadt und Waiblingen angeboten.

Zwischen Schorndorf und Endersbach beziehungsweise Schorndorf - Waiblingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Dieser fährt alle 30 Minuten und bedient alle Unterwegshalte.

Die Linie IRE 1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart, die Linie MEX 13 entfällt zwischen Schorndorf und Stuttgart.

Es werden bis 5. April Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen ohne Zwischenhalte eingesetzt.

Von Donnerstag, 6. April, bis Sonntag, 16. April, fahren von Betriebsbeginn bis etwa 20.15 Uhr die Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen, anschließend nur noch zwischen Schorndorf und Endersbach.

Außerdem fahren von Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, keine S-Bahnen zwischen Waiblingen und Schorndorf.

Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, jeweils 7.30 bis 16.30 Uhr: Die Linie S 2 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Zu beachten ist außerdem:

Bis Dienstag, 25. April (mit Unterbrechungen), und jeweils zwischen 23 Uhr und 5 Uhr kommt es auf der Linie S 2 zu weiteren Fahrplanabweichungen und Ersatzverkehren mit Bussen im Abschnitt Filderstadt - Vaihingen. Bis Freitag, 19. Mai, hält die Linie S 2 in Fahrtrichtung Filderstadt zudem nicht in Rommelshausen.