Saharastaub im Rems-Murr-Kreis: Spätsommerliche Temperaturen bis 27 Grad möglich

Der Oktober endet auch im Rems-Murr-Kreis mit ein paar spätsommerlichen Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von bis zu 27 Grad. Die höchsten Werte werden in Baden-Württemberg, am Alpenrand und am Nordrand der Mittelgebirge erwartet. Dazu bringt die warme Luft aus dem Süden auch Saharastaub in die Region. Müssen also bald wieder Fenster und Autos geputzt werden?

Eingefärbter Himmel in den Morgenstunden

Eher nicht. Die Konzentration von Saharastaub in der Luft ist dafür wohl zu gering. Und da kein Regen in Sicht ist, muss nicht mit schmutzigen Fenstern oder Motorhauben gerechnet werden. Lediglich der Himmel wird sich voraussichtlich in den Morgenstunden etwas gelb oder rötlich färben. Das hat mit dem aktuellen Stand der Sonne zu tun. Die steht im Herbst und Winter tief, folglich fällt sie in einem besonderen Winkel auf den Saharastaub am Himmel. Durch diese Lichtbrechung könnte sich der Himmel in den kommenden Tagen vor allem morgens etwas einfärben.

Aber warum ist es aktuell eigentlich so warm? Ursache sind das Hochdruckgebiet „Zacharias“ über Osteuropa und das Tiefdruckgebiet „Iris“ über dem Nordatlantik. Sie sorgen derzeit dafür, dass eine für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Luftmasse über Spanien und Frankreich nach Deutschland zieht. „Das gibt es immer wieder“, sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid der Deutschen-Presse-Agentur. Allerdings liege Deutschland dieses Mal exakt in der Mitte dieses Zustroms warmer Luft und bekomme damit die meiste ab.

Mit einem Temperatur-Rekord für den Monat Oktober rechnen die Experten derweil aber nicht. Die höchste in Deutschland im letzten Drittel des Oktobers je gemessene Temperatur liegt bei 28,6 Grad. Sie wurde am 26. Oktober 2006 in Emmendingen-Mundingen (Baden-Württemberg) erreicht. Im Jahr 2009 wurden in Müllheim in Baden sogar schon einmal 30,9 Grad gemessen - das war allerdings an einem 7. Oktober und damit zum Monatsanfang.