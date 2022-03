Laut Meteorologen müssen wir ab Dienstag (15.03.2022) mit Saharastaub und Blutregen rechnen.

Dann weht nämlich Sahara-Staub aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Deutschland. Den Süden soll er am Dienstag (15.03.2022) erreichen. Das berichten verschiedene Wetterportale.

Wo es regnet, könnten sich dann in den nächsten Tagen feinste Sandablagerungen bilden und das Regenwasser bräunlich färben - der so genannte Blutregen. Zudem steige die Feinstaubbelastung