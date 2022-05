"Saugeile Tour": 1. Mai am Kleinheppacher Kopf und am Hanweiler Sattel

Als hätte es Corona nie gegeben, ging es bei den privaten Mai-Feiern auf dem Kleinheppacher Kopf und auf dem Hanweiler Sattel nicht bei allen zu. Manche waren schon noch vorsichtig bei der Wiederbegegnung mit vielen Freunden, die sie lange Zeit nur online hatten sehen können. Was überwog, war jedoch die ausgelassene Feierlaune, als es mit allerhand ulkigen Gefährten an der Deichsel die Weinberge hinauf ging, um hoch droben die Mai-Sause zu zelebrieren.

Mit Kind, Hund und Musik trafen sich 25 bis 30 Leute um die Jugendfreunde Michael Häußermann und Alfred Erdmann an der Kirche in Steinreinach, um zum Hanweiler Sattel zu wandern. Bis auf die zwei Coronajahre macht das die Clique nämlich schon seit 35 Jahren so.

Die kommunale Verordnung gegen laute Musik konnte dieser Truppe nichts anhaben: „Wir singen selber.“ Daniel Bizer aus dem Korber Gemeinderat fand in seiner Gruppe, die aus Süßen bei Kuchen ankam, „ein Stück soziales Leben“ wieder. Zur Musikverordnung meinte Bizer, „wir drehen einfach leiser“.

Freiheit ist: Auf Steinen sitzen und die Aussicht genießen

Auf dem Kleinheppacher Kopf behielt der dortige Ortsvorsteher und ehrenamtliche Vollzugsbedienstete, Gerhard Liebhardt, den Überblick über die zumeist jungen Feierlustigen. Von früher her noch gegen besondere Vorkommnisse gewappnet, war das Rote Kreuz um den Einsatzleiter Carsten Magunia mit großem Equipment vor Ort.

Die Mittzwanziger Alessandro Funario aus Schwaikheim, Philipp Rimmer und Kevin Treise, jeweils aus Winnenden, empfanden es als angenehm, keine ständige Polizeipräsenz um sich zu haben und stellten beim Feiern fest: „Das ist Freiheit, zusammen auf Steine zu hocken und die Aussicht genießen zu können.“ Musik spielten sie wegen der Verfügung eben vom Handy ab. Schade sei es schon, dass den Jüngeren der Sound abgedreht wird, meinte die Männer-Clique. Musikvereine mit Pauken und Trompeten auf öffentlichen Plätzen seien schließlich auch nicht gerade leise.

Nach wie vor: Noch nicht so viel los wie früher

Mit Bluetooth-Box kam eine Schüler-Clique aus Weinstadt auf dem Kleinheppacher Hausberg an. Für sie war es „saugeil, nach der Corona-Zwangspause wieder feiern zu können. „Heute wird der Helm lackiert“, prosteten sich die Weinstädter Maximilian Weinfeldner, Cedric Siegle, Kai Trennes und Jamie Kaméra in der Erkenntnis zu, dass sie es abends ja auch wieder den steilen Berg hinunter schaffen müssen.

„Flunky Ball“, die Bier-Version vom Wikinger Spaß für Kinder, spielten Linus Klein und Michelle Bechtle aus Remshalden mit ihren Freunden. Die 19- bis 22-Jährigen kennen sich alle noch von der Schule oder aus ihrem Wohnort. „Wir konnten nichts als Gruppe machen“, erinnerten sie sich ihren letzten 1. Mai im Jahr 2019.

Dabei habe ihre Mai-Wanderung auf den Kleinheppacher Kopf schon Tradition. So viel los wie früher sei allerdings bei weitem nicht, stuften die Abiturienten um Linus und Michelle die Mai-Partys als überschaubar ein. Weil so lange Corona-Pause war, meinten die in Grunbach gestarteten Wanderer, hätten sie mit der doppelten Anzahl von Leuten gerechnet.