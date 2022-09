Schafft’s der Rems-Murr-Kreis, klimaneutral zu werden?

Großflächige Photovoltaikanlagen schmiegen sich in Streuobstwiesen und Hänge des Remstals, von den Dächern der bestens gedämmten Häuser an Rems und Murr blinken Solaranlagen; auf den Höhenzügen des Schurwaldes und des Schwäbischen Waldes drehen sich die Windräder: Der Rems-Murr-Kreis ist im Jahr 2035 klimaneutral – spätestens jedoch 2040. So jedenfalls lautet der Plan. Aber ob der Wahrheit wird?

Der Traum vom klimaneutralen Kreis geht noch weiter: Wasserstoff-Busse fahren zum Beispiel eng getaktet übers Land, viele Menschen radeln zur Arbeit und in den Fabriken wird energieeffizient Hightech produziert. Vorreiter war die Kreisverwaltung, die schon im Jahr 2030 das Ziel Klimaneutralität erreicht hatte und seither kein Gramm klimaschädliches CO2 zu viel mehr in die Atmosphäre bläst.

Bislang jedoch hat der Kreistag erst einen Zwischenschritt erreicht: Er bringt das „4. Klimaschutz-Handlungsprogamm 2023-2026“. Unter dem Motto „Klimaschutz - Miteinander.Handeln.Jetzt“ will der Landkreis ein politisches Signal an die Bürgerinnen und Bürger, an die Städte und Gemeinden wie auch die Unternehmen im Kreis senden, dass es der Rems-Murr-Kreis ernst meint mit dem Klimaschutz. Und dass jetzt jeder mitziehen muss.

Die Kosten pro Jahr: Rund eine Million Euro

Nach dem Umwelt- und Verkehrsausschuss hat am Montag der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss das Klimaschutz-Handlungsprogramm diskutiert. Der finale Beschluss ist für Mitte November im Kreistag vorgesehen. Es kostet pro Jahr rund eine Million Euro, zieht aber in den kommenden Jahren allein beim Landratsamt und seinen Tochtergesellschaften Investitionen in Höhe von rund 38 Millionen Euro nach sich. Photovoltaikanlagen auf Kreisdeponien, ein CO2-freier Fuhrpark oder energieeffiziente Berufsschulen kosten.

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss hatte Bertram Ribbeck vom Klimaentscheid Backnang die Positionen der Klimabündnisse im Rems-Murr-Kreis und in drastischen Worten die Lage beschrieben. „Die menschliche Existenz ist bedroht“, sagte der Klimaaktivist. Es sei aber nicht das Klima, das geschützt werden müsse. „Es sind wir Menschen.“ Das „CO2-Restbudget“, das der Menschheit bis zum Kipppunkt bleibt, werde im Nu aufgebraucht sein, wenn die Menschen ihren ökologischen Fußabdruck nicht mindestens halbieren. Dieses Ziel sei ohne Hilfe der Politik kaum zu schaffen. Wie die Politik den Bürgern helfen könne, sich klimafreundlich zu verhalten, dafür nannte Ribbeck die Alternativen: Straßen oder Radwege, neue Gewerbe- und Baugebiete - oder nicht, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs - oder nicht. Es sei schließlich die „edelste Aufgabe der Politik“, appellierte Ribbeck an die Kreisrätinnen und Kreisräte, „die Menschen bei Veränderungen zu gewinnen, auch wenn sie zunächst unpopulär sind“.

Wünsche aus dem ganzen Kreis

Dem Entwurf 4. Klimaschutz-Handlungsprogramm war ein Beteiligungsprozess vorausgegangen, in dem die Tochtergesellschaften des Kreises, die Städte und Gemeinden, Bürger und vor allem auch Jugendliche ihre Wünsche und Bedürfnisse anmelden konnten. Herausgekommen sind für diese vier Zielgruppen 35 Klimaschutz-Maßnahmen in acht Kategorien. Ein paar Beispiele:

Mit einer Solarkampagne soll der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern angeschoben werden. Konkret soll die Energieagentur jährlich 350 Solarchecks für Privathaushalte und Unternehmen anbieten.

Schon heute macht die Energieagentur sogenannte Energieeffizienz-Checks in kleinen und mittleren Unternehmen und überprüft dabei Druckluftanlagen, Beleuchtung, Pumpen und Motoren. Pro Check sind CO2-Einsparungen von bis zu 530 Tonnen möglich. Künftig sollen es 32 Checks und Gebäudeberatungen im Jahre sein.

Ein „Klimaschutz-Koordinator“ soll als zentraler Ansprechpartner sowohl Bürgern wie auch Kommunen und Unternehmen helfen, an Fördermittel zu kommen.

Die Kategorie „Landnutzung und Ernährungswende“ nimmt die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden ins Visier. Ziel ist, bei der Planung schon frühzeitig Klimaschutzbelange zu berücksichtigen und so den Energieverbrauch zu senken.

Die Mobilität, insbesondere der Autoverkehr, zählt zwar zu einem der größten CO2-Emittenten, kommt aber im Klimaschutz-Handlungsprogramm recht kurz. So wird in dieser Kategorie lediglich das Ziel „Kindermeilen“ genannt, mit dem Kinder und Jugendliche angeregt werden sollen, zu Fuß zur Schule zu laufen und auf „Elterntaxis“ zu verzichten.

Die Kategorie „Wärmewende“ richtet sich an Unternehmen und Kommunen mit dem Ziel, das Potenzial von Abwärme besser zu nutzen.

Das Handlungsprogramm richtet sich an den gesamten Rems-Murr-Kreis, nicht nur an die Kreisverwaltung und ihre Tochterunternehmen. Diese Ausweitung ist neu: Bei den drei früheren Handlungsprogrammen hatte sich die bürgerliche Mehrheit im Kreistag ganz bewusst eine Selbstbeschränkung auferlegt.