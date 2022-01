Ich war gerade oben in der Wohnung, da hat’s einen wuchtigen Knall getan und alles hat gewackelt“, sagt Andreas Hutt aus Schorndorf-Weiler. Aus dem Wintergarten hörte er gleichzeitig Glas „kracksen“. Das war am Montag, 26. Juli 2021, nachdem Düsenjets im Überschallflug auch den Rems-Murr-Kreis überquert hatten. Hutt hatte daraufhin bei der Bundeswehr Schadensersatz beantragt, doch seither nichts mehr gehört. Ähnlich wie Ulrike Yöndel aus Remshalden-Grunbach. Auch sie zeigte Schäden in