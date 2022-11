Schlag gegen organisierten Rauschgifthandel

„Es war Ihnen bewusst, dass so ein Verfahren nicht vom Himmel fällt und Sie wussten, worauf Sie sich da einlassen.“ So begründete das Stuttgarter Landgericht das Urteil über den 31-jährigen Winnender, der im ganzen Rems-Murr-Kreis schnell viel Geld im organisierten Drogenhandel gemacht hat (wir berichteten): drei Jahre und neun Monate Gefängnis sowie Rückzahlung von 120.000 Euro Taterträgen.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Winnender mit dem illegalen Verkauf von mindestens 120 Gramm Kokain und mindestens 37 Kilo Marihuana im Tatzeitraum von Juni 2020 bis Februar 2021 als sogenannter Krypto-Dealer im ganzen Rems-Murr-Kreis, vornehmlich im Raum Backnang bis nach Auenwald, schnelles Geld gemacht hat, ohne selbst drogenabhängig zu sein. Seine Krypto-Handys ließen ihn auffliegen, nachdem es der französischen Polizei gelungen ist, den Messengerdienst Encrochat zu hacken.

210.000 Euro sollte der Winnender aus seinen Drogengeschäften der Anklage zufolge generiert haben. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Wünsch beschloss, im Einvernehmen mit Staatsanwalt Thomas Rüstig, mit 120.000 Euro so viel an Taterträgen wieder einzutreiben, wie es sich auch realisieren lässt. Die 120.000 Euro setzen sich aus zwei Krediten zusammen, die der Verurteilte an Geschäftspartner vergeben hat und aus einer stillen Einlage in eine Naturkosmetikfirma. Für Letztere machte der Anwalt des Dealers, welcher auf eine Revision verzichtet hat, vergeblich eine Schenkung geltend: von 65.000 Euro Kapitaleinlage in die Naturkosmetikfirma sei kurz vor der Inhaftierung seines Mandanten dessen Vater mit 50.000 Euro in die Bresche gesprungen.

Familie steht zu ihm

Dennoch spielte die Familie des Drogenhändlers bei der Strafzumessung eine positive Rolle. Denn der Winnender gab an, aus eigenem Willen wegen der Geburt seines ersten Kindes mit den Drogengeschäften aufgehört zu haben. Seine Partnerin und seine Familie hielten nach wie vor zu ihm. „Sie werden Ihr Kind nun nicht so aufwachsen sehen wie andere Väter“, sagte Richter Wünsch.

Zugute halten konnte die Kammer dem Winnender auch, dass er vor Gericht „keine Drogenabhängigkeit aus dem Hut zaubern“ wollte, nur um an eine mildere Strafe zu kommen. Strafmildernd schlug auch ein vollumfängliches Geständnis von elf Verbrechen des Handeltreibens mit Marihuana und Kokain inklusive Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung zu Buche.

Für einen seiner Mittäter, die im Verlauf des Prozesses namentlich genannt wurden, hatte der Verurteilte erwiesenermaßen Rauschgift in Schwaikheim gebunkert.

Ein Beamter der Kriminalpolizei Waiblingen, der als letzter Zeuge vernommen wurde, sprach von 42,5 Gramm Marihuana und 130 Gramm Kokain, mit welchen der zur Tatzeit legal in Lohn und Brot stehende Winnender schnelles Geld auf Kosten der Gesundheit anderer Menschen gemacht hat. Durch die Taten hat der Dealer seine Arbeit verloren, nachdem ihn die Polizei am 1. April dieses Jahres an seiner Arbeitsstelle aufgesucht und dort die Räume durchsucht hatte. „Ich bereue, was ich getan habe“, beteuerte der Winnender in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung. „Auch im Hinblick darauf, was meine Familie jetzt durchmachen muss.“