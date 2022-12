Schnee im Rems-Murr-Kreis: Können wir 2022 auf weiße Weihnachten hoffen?

Schaut man aus dem Fenster, sieht man nichts als weiße Pracht. Perfekt für eine wilde Schlittenfahrt mit der ganzen Familie oder um es sich kuschlig warm auf dem Sofa zu machen. Doch wie lange bleibt der Schnee liegen? Können wir im Rems-Murr-Kreis vielleicht dieses Jahr auf „weiße Weihnachten“ hoffen? Wir haben beim Deutschen Wetter Dienst (DWD) nachgefragt.

Weiße Weihnachten nicht ganz ausgeschlossen

„Die Möglichkeiten sind alle da,“ sagt ein Sprecher des DWD am Donnerstag (15.12.) auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob an Weihnachten nun aber wirklich der Schnee liegen bleibt, könne man allerdings noch nicht sagen. Nach jetzigen Prognosen dürfte es nächstes Wochenende „wahrscheinlich wechselhaft“ werden. „Wir können nach jetzigem Stand fast 15 Grad haben oder auch Frost und Schneefall – es ist momentan ein Würfelspiel,“ so der Sprecher.

Bis zum Weihnachtswochenende kann man das jetzige Schnee-Wetter aber noch voll auskosten. Auch zum Start ins Wochenende lässt das Schneetreiben nicht nach. Für Freitag (16.12.) werden im Rems-Murr-Kreis vereinzelte Schneeschauer erwartet.

Erster Schnee im Rems-Murr-Kreis sorgt für Unfälle

Diese Woche überraschte der erste Schnee des Jahres den Rems-Murr-Kreis. Dieser sorgte für regelrechtes Verkehrschaos auf den Straßen. Schnee und Glatteis hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Es ist zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen.