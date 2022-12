Schneeregen im Rems-Murr-Kreis: Warnung vor Glatteis am Mittwoch (14.12.)

Der zu erwartende Schnee ist am frühen Mittwochmorgen (14.12.) im Rems-Murr-Kreis ausgeblieben. Stattdessen kommt es aktuell (Stand 10.15 Uhr) in Waiblingen und Umgebung zu leichtem Eisregen. In Winnenden ist von Schneeregen die Rede.

Achtung Autofahrer: Glatteis im Rems-Murr-Kreis erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Die Warnung gilt voraussichtlich von 10.30 Uhr bis 13 Uhr: „Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen."

Der DWD empfiehlt, die Fahrweise und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und unnötige Fahrten zu vermeiden. Die Warnung gilt auch für den Großraum Stuttgart.

Bereits am Dienstag (13.12.) war der Deutsche Wetterdienst davon ausgegangen, dass der Wintereinbruch am Mittwoch für Autofahrer und Fußgänger gefährlich werden könnte: „Durch die dünne Schneedecke am frühen Morgen kann es auf den Straßen und Fußwegen sehr glatt werden."

Ein DWD-Experte hielt es für möglich, dass der intensive Schneefall bzw. Eisregen gegen 9 Uhr oder 10 Uhr einsetzt. Der Bauhof Winnenden rückte bereits gegen 5 Uhr aus und streute die Straßen.

Amtliche Warnung vor Frost

Der DWD hat auf seiner Webseite eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimenter herausgegeben. „Verbreitet soll es glatt werden." Die Warnung gilt von 6 bis 18 Uhr.

Außerdem gibt es eine Warnung vor Frost: Bis 11 Uhr soll mäßiger Frost zwischen minus vier und minus sieben Grad auftreten. Von 11 Uhr bis 18 Uhr hat der Wetterdienst leichten Frost mit Temperaturen um die minus zwei Grad gemeldet (Stand 10.03 Uhr).