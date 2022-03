Es war eine schwere Geburt. Doch mittlerweile tut sich was beim schnellen Internet. Der Breitbandausbau zwischen Rems und Murr hat Fahrt aufgenommen. Verfügte Mitte 2019 weniger als ein Prozent der Haushalte über einen Glasfaseranschluss, so ist es mittlerweile jeder siebte. Eine Reihe weiterer Kommunen steht bereits auf der Liste der Telekom, die in den kommenden Jahren ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Zielmarke ist, bis 2025 allen Unternehmen in Gewerbegebieten und der Hälfte