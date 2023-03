Schockanrufe im Rems-Murr-Kreis: Die neuesten Tricks dreister Betrügerbanden

Diese fiesen Gauner wissen ganz genau, wie man Menschen in Panik versetzt. Die Polizei spricht von „Schockanrufen“, die zwar ganz oft ins Leere laufen – doch immer wieder übel enden. Menschen verlieren ihr gesamtes Erspartes an Betrüger, weil vor lauter Angst ihr Verstand aussetzt. Das passiert offenbar sogar Leuten, die sich niemals hätten vorstellen können, derart manipulierbar zu sein.

Um Schockanrufe ging’s jetzt bei der Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Aalen, das für die Landkreise Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall zuständig ist. Rund 670 000 Euro haben Betrüger im vergangenen Jahr in diesen drei Landkreisen mittels „Anrufstraftaten“ erbeutet.

Der Falsche-Polizeibeamten-Trick funktioniert offenbar nicht mehr so gut, weshalb die überwiegend im Ausland ansässigen kriminellen Banden sich aktuell mehr auf Schockanrufe verlegen, wie Polizeipräsident Reiner Möller vor der Presse erläuterte. Die Tochter sei irgendwo im Nirgendwo in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden, schwebe in Lebensgefahr, heißt es dann beispielsweise am Telefon. Nun sei allerhöchste Eile geboten, um ihr Leben zu retten. Die OP kostet 30 000 Euro: Wie schnell können Sie das Geld beschaffen?

Selbst ein erfahrener Kriminologe schöpfte nicht sofort Verdacht

Man kann sich das als Außenstehende(r) schwer vorstellen, doch sind die Anrufer anscheinend derart perfekt psychologisch geschult, dass einem ernsthaft schwindlig werden kann. Reiner Möller griff vor diesem Hintergrund in der Pressekonferenz in Aalen Aussagen des Kriminologen Christian Pfeiffer auf. Dessen Geschichte ging im Sommer vergangenen Jahres durch die Presse: Christian Pfeiffer aus Hannover gilt als ausgewiesener Experte, hat sich sein Leben lang mit den Ursachen von Kriminalität befasst, war von 2000 bis 2003 Justizminister in Niedersachsen, leitete jahrzehntelang das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen – und selbst er scheiterte, denn er konnte Schockanruf-Betrüger nicht sofort entlarven.

„Ich habe mich in einer Weise verhalten, die ich nicht für möglich gehalten hätte“, hatte Pfeiffer Medienberichten zufolge bei einer Pressekonferenz in Hannover berichtet. Betrüger hatten ihm am Telefon versichert, seine Tochter habe ein Kind totgefahren. Es sei nun eine hohe Kaution zu hinterlegen, ansonsten verschwinde seine Tochter augenblicklich hinter Gittern. Die Täter hatten zuvor recherchiert, wie Pfeiffers Tochter heißt, und sie wussten, welche Farbe ihr Auto hatte. Nur weil das Telefongespräch plötzlich abbrach und Pfeiffer dann bei der Polizei anfragte, was hier los sei, klärte sich der Fall auf.

„Das Hirn setzt aus“, wenn geschulte Anrufer eine erfundene Schreckensnachricht psychologisch und rhetorisch höchst geschickt am Telefon überbringen, warnt Reiner Möller: „Man kann nur empfehlen: auflegen.“

Bereits dreimal erhielt Möller selbst schon eine private Whatsapp-Nachricht, die einen Betrug vorbereiten sollte. Der Trick: „Meine Handynummer hat sich geändert, speicher mal ab“, schreibt irgendwer – und man fragt unbedarft zurück: Michael, bist du das? „Ja, speicher mal ab“, heißt es dann als Antwort.

Nun kennen die Betrüger den Namen des Sohnes, und sie haben eine Handynummer hinterlegt, unter der sie später einen Schockanruf platzieren können.

Strategien der Betrüger werden daran angepasst, wovor Menschen sich aktuell fürchten

Es gibt ungezählte Spielarten dieser Anrufe, unglaubliche Geschichten, und die Täter/-innen passen ihre Strategien flexibel an die aktuelle Nachrichtenlage an. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass echte Polizisten niemals bei Bürgern anrufen und behaupten, das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher und müsse deshalb aus Sicherheitsgründen an der Haustür abgeholt werden. Der gesamte Schaden, den Kriminelle mit der Falsche-Polizeibeamten-Masche angerichtet haben, ist jedenfalls im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen auf knapp 155.000 Euro im Jahr 2022 zurückgegangen. 2020 lag der Schaden noch bei knapp 1,2 Millionen Euro.

Allerdings hat sich im selben Zeitraum der durch Enkeltrick- und Schockanrufe verursachte Schaden von knapp 80.000 Euro auf 515.000 Euro erhöht. „Enkeltrick“ bedeutet, Anrufer gaukeln bevorzugt Seniorinnen und Senioren am Telefon vor, das Enkelkind sei in eine schlimme Notlage geraten und könne aus der misslichen Situation nur entkommen, sofern .... den Rest kann man sich denken.

70-Jähriger reagierte äußerst besonnen: zwei Festnahmen

An den Falschen waren Trickbetrüger vergangenes Jahr in Weissach geraten. Eine Person stellte sich am Telefon einem 70-Jährigen als Staatsanwalt vor und behauptete, man habe eine Einbrecherbande gefasst und eine Liste mit potenziellen Opferadressen gefunden. Bankbeschäftigte würden mit den Einbrechern unter einer Decke stecken, log die Person – weshalb der 70-Jährige schnell sein Geld abheben und zur Sicherheit an die Polizei übergeben solle. Wie der Zufall will, hatte der Senior kurz zuvor das Theaterstück „Tatort Telefon“ gesehen, in welchem zwei Schauspieler und ein echter Polizeibeamter die typischen Vorgehensweisen nachspielen. Die Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr finanziert solche Theateraufführungen und auch Vorträge zwecks Vorbeugung. Jedenfalls reagierte der 70-Jährige überaus besonnen, hielt die Gauner am Telefon bei Laune und verständigte parallel die echte Polizei. Es kam zu einer fingierten Geldübergabe – und zu zwei Festnahmen.

Nur die kleinen Fische sind ins Netz gegangen – doch immerhin. An die im Ausland ansässigen Drahtzieher ist schwer heranzukommen, so Reiner Möller. Er selbst geht jedenfalls, wie er vor der Presse sagte, schon lange nicht mehr ans Festnetztelefon: „Da kommt eh nur Werbung. Oder Betrug.“