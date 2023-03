Schon vier Eier: Falken-Glück auf dem Schwabenland-Tower in Fellbach

„Alizée“ heißt die Dame. Und sie hat am 27. Februar um 23.27 Uhr ihr erstes Ei Schwabenland-Tower in Fellbach gelegt. Am 2. März vermeldete dann eine begeisterte Falken-Guckerin: „Heute um 11.40 Uhr habe ich das zweite Ei gesehen.“ Das aber war der Schönen, die im Nistkasten auf dem Fellbacher Schwabenlandtower ihre Kinderstube eingerichtet hat, noch nicht genug. Nach dem dritten Ei am 4. März, kam am 7. März das vierte Ei. Und die Falken-Fans hoffen sogar auf ein fünftes. Ob's klappt?

Vier Eier – und das Falkenmännchen darf auch längst brüten

Das Wanderfalkenpaar, das im vergangenen Jahr neu in den Nistkasten auf dem Fellbacher Schwabenlandtower eingezogen war, ist zurück. Und hat sich sofort an die Arbeit gemacht. Vier Eier werden im Gästebuch der Falcommunity bereits bejubelt. Und der Partner zu Alizée – Terzel wird das Männchen unter Vogelprofis genannt – darf auch schon brüten. Das Männchen hat übrigens den Namen „Alvar“ und Kenner unterscheiden ihn vom Weibchen, weil ihn ein kräftiges Gelb an Schnabel und Augen schmückt und der Hals und Brust schneeweiß sind.

Die Kinderstube der Falken ist ganz schön zugig und, na ja, der Mensch wollte es sich da drin sicher nicht gemütlich machen. Die Matratze besteht aus Kieselsteinchen. Doch das wunderbare Wanderfalkenpaar, das den Nistkasten auf dem höchsten Turm im Rems-Murr-Kreis für sich entdeckt hat, findet Ausstattung und Lage offenbar super. Da macht’s gar nichts, dass der Wind hin und wieder die Federn flattern lässt.

Als schon das zweite Ei da lag, wurde das Gelege, oh Schreck, auch mal allein gelassen. Ein Falken-Gucker, der mittels Webcam am Falkenglück teilhatte, vermerke das mit Sorge. Doch keine Bange: „Richtig gebrütet wird erst ab dem dritten Ei. Deshalb werden die Eier jetzt noch ab und zu alleine gelassen“, schrieb Friedemann Tewald, der Falkenkenner vom Fellbacher Nabu, der die zwei Falkenkameras auf dem Schwabenlandtower betreut. Und recht hatte er.

Die Wanderfalken haben eine Fan-Community, die sich sehen lassen kann. Nicht nur Vogelfreunde aus dem Rems-Murr-Kreis schreiben regelmäßig ins Gästebuch. Es kommen sogar Kommentare aus Ostelsheim (rund 50 Kilometer von Fellbach entfernt), aus Hessigheim (rund 40 Kilometer von Fellbach entfernt), aus Würzburg (150 Kilometer) und Charlas in Frankreich (1200 Kilometer).

Wer mitliest, bekommt noch nie gehörte Worte zu lesen. „Huder-Federn“ – was soll das denn sein? Zum Glück gibt's Wikipedia: „Als Hudern bezeichnet man des Schützen von Nestlingen vor Witterungseinflüssen durch die Brutvögel, indem sie ihren Nachwuchs unter den Flügeln bergend aufnehmen oder ihn im Bauchgefieder wärmen und beschützen“. Das heißt: Alvar beschützt und wärmt die Eier ganz genauso gut wie seine Liebste und ist körperlich dafür auch bestens ausgestattet.

Etwa 29 bis 32 Tage, so der Nabu, dauert es, bis ein Falkenbaby schlüpft. Da die Eier stets mit ein paar Tagen Abstand gelegt werden, schlüpfen auch die Jungen nacheinander. Die bleiben dann rund 40 Tage im Nest – da müssen die Eltern ganz schön arbeiten.

Falken sind keine Aasfresser, sondern fangen ihre Beute im Flug. Das heißt, sie stürzen sich aus der Luft heraus auf kleinere Vögel bis höchsten 500 Gramm. Dabei stellen die Falken wahre Geschwindigkeitsrekorde auf: Bis zu 390 Kilometer pro Stunde im Sturzflug werden ihnen zugesprochen.

Große Bestürzung im Jahr 2021: Die Falken, die jahrelang kamen, waren tot

Alizée und Alvar waren übrigens auch im letzten Frühjahr schon erfolgreich. Drei kleine Falken hatten sie erfolgreich aufgezogen. Was für ein Glück für die Fellbacher Falkenfans. Denn im Jahr zuvor war das Wanderfalkenpärchen samt Jungtier, das jahrelang den Nistkasten auf dem höchsten, dem 34. Stockwerk des Towers bewohnt hatte, gestorben. Vermutet wurde eine Vergiftung.