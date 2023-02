Schon wieder kein Weltuntergang: Die KSK Waiblingen zur wirtschaftlichen Lage

Das Gas geht uns aus, der Strom-Blackout kommt, und wenn die Leute dann frierend im Dunkeln sitzen, wird es einen Wut-Winter geben ... im Frühjahr 2022 hatten die Weltuntergangspropheten mal wieder Hochkonjunktur. Nur ist das Jahr dann „viel glimpflicher abgelaufen“, sagt Olaf Kordian, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Waiblingen. Na so was: Deutschland hat sich schon wieder nicht abgeschafft.

KSK-Chef Uwe Burkert und die Gabe der Prophetie

Er hier hat es allerdings kommen sehen – schon im August 2022 erklärte KSK-Vorstandschef Uwe Burkert bei einer Podiumsdiskussion in Fellbach: Zu behaupten, dass „alles kaputt“ geht, sei „sehr vermessen“.

Er wies damals darauf hin, dass diese Krise womöglich auch ihr Gutes hat: Die bittere Erkenntnis, in welche Abhängigkeit von Putins Gas wir uns manövriert haben, mache „die Dringlichkeit“ der ökologischen Transformation „noch deutlicher“. Über den Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnbebauung werde jetzt endlich „ganz anders diskutiert“, und die Frage, ob auf „denkmalgeschützte Dächer PV-Anlagen“ gehören, könnten wir so langsam auch mal „durchaus mit Ja beantworten“.

Etwa ein halbes Jahr später kann Burkert getrost nachlegen: Es ist „nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet“.

Die Bilanz 2022 der Kreissparkasse: rund acht Milliarden Kundenausleihungen, rund 7,4 Milliarden Euro Kundeneinlagen, Bilanzsumme gewachsen auf mehr als 10,5 Milliarden Euro. Betriebsergebnis: 74,3 Millionen Euro stehen unterm Strich; fast siebeneinhalb Millionen mehr als 2021. Der KSK geht's gut. Und nicht nur ihr.

Erst Pandemie, dann Krieg: Aber unsere Unternehmen sind stark

„Die Erwartungshaltung Anfang 2022“, erinnert sich Olaf Kordian, sah etwa so aus: „Corona ebbt ab“, jetzt wieder „volle Kraft voraus!“ Die „staatlichen „Unterstützungen haben gegriffen“, viele Unternehmen kamen mit Schwung aus der Pandemie, die zum Zerreißen gestrafften Lieferketten entspannten sich wieder. Dann kam der Krieg; „die Dramatik hat zugenommen.“ Es gibt Mittelständler im Rems-Murr-Kreis „mit 70 bis 90 Prozent Auslandsumsatz“ und „Einkauf weltweit“, dringend darauf angewiesen, dass die Zahnräder des globalisierten Wirtschaftsgetriebes sauber ineinandergreifen. Dass diese Firmen sich sorgten: mehr als nachvollziehbar.

Doch dann zeigte sich: Die Unternehmen hatten in „vielen guten Jahren davor“ eine „gute Basis geschaffen“, um auch schwere Zeiten zu überstehen. „Ich nehme insgesamt eine verhalten optimistische Stimmung wahr“, sagt Kordian über die Geschäftskunden der KSK.

Die Politik ist womöglich doch besser als ihr Ruf

Und auch wenn es ein heiß geliebtes Hobby vieler ist, „die“ Politik pauschal zu schmähen – die Staatshilfen „wirken“, sagt Burkert: Der Gashahn wurde nicht zugedreht, die Lichter sind nicht ausgegangen. Klar, die Inflation bleibt hoch, sie lag im Januar bei 8,7 Prozent. Burkert ist aber zuversichtlich, „dass wir deutlich runterkommen werden“ zum Jahresende hin.

Und er betont einen wichtigen „Unterschied zu anderen Krisen“, zum Beispiel in den Jahren 2008 und 2009, als das Finanzsystem und die ganze Wirtschaft in allen Fugen ächzten: Damals bangten viele um ihren Job. Momentan ist diese Angst „gering“; und das „zu Recht“. Selbst der Fachkräftemangel (hier Hintergründe dazu) also hat sein Gutes.