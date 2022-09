Schorndorf/Waiblingen: Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten (04.10. bis 15.10.)

Zwischen Schorndorf und Waiblingen kommt es zu Fahrplanänderungen aufgrund von Bauarbeiten. Das teilte der Verkehrs- und Tariververbund Stuttgart am Samstag (24.09.) mit. So werden vom 04.10. bis 15.10. zwischen Grunbach und Schorndorf Arbeiten an den Gleisen durchgeführt.

Dadurch kommt zu folgenden Fahrplanänderungen

"Am 4. Oktober entfallen die Züge Schorndorf ab 20:03 Uhr nach Waiblingen sowie 20:05 und 20:35 Uhr nach Schorndorf," schreibt der VVS weiter. Am 05.10. soll es keine Einschränkungen geben.

Die S2 kann vom 06.10. bis 15.10. zwischen Schorndorf und Waiblingen nur alle 30 Minuten verkehren. "Es fahren die Züge Schorndorf ab zur Minute 18 und 48 sowie Waiblingen ab zur Minute 20 und 50," heißt es weiter. Bei der Linie IRE1 sollen "verschiedene Züge" zwischen Aalen und Stuttgart entfallen und bei der Linie MEX13 entfallen "diverse Züge" zwischen Schorndorf und Stuttgart.