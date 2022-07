SchoWo & City-Treff: Wie wird das Wetter am Fest-Wochenende im Rems-Murr-Kreis?

An diesem Wochenende wird im Rems-Murr-Kreis wieder einiges geboten. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet ab Freitag wieder der City-Treff in Winnenden statt. Und nachdem die SchoWo in Schorndorf zunächst kurzzeitig auf der Kippe stand, ist auch hier Party angesagt.

Doch wie sieht es mit dem Wetter an diesem Wochenende aus? Bleibt es trocken? Muss mit tropischen Temperaturen gerechnet werden? Oder besteht sogar die Möglichkeit einer kurzfristigen Abkühlung in Form von Regen?

Donnerstag ist der letzte richtig heiße Tag

Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt. Das gesamte Wochenende werde zwar trocken bleiben, aber am Donnerstag sei der letzte „richtig heiße Tag“. „In der Nacht auf Freitag vollzieht sich ein Luftmassewechsel“, so ein Sprecher des DWD.

Das werde man am Freitag spüren – dann werde es um etwa acht Grad kühler sein, als am Donnerstag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad. Der Temperaturwechsel sei allerdings kaum mit Niederschlägen verbunden. „Heute Abend und in der Nacht auf Freitag ziehen ein paar Wolkenfelder durch.“ Diese würden die Sonne auch mal verdecken und es werde auch Wind aufkommen. Insbesondere in der Nacht könne es auch zugig werden.

Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad am Samstag

Am Samstag soll es dann kaum veränderte Temperaturen geben. Hier werde es Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad geben. „Zwischendurch werden ein paar höhere Schleierwolken den Himmel weißlich, milchig machen, aber das ist alles harmlos“, so der Sprecher. Der nordwestliche bis nördliche Wind, der am Donnerstag in der Nacht weht, werde im Laufe des Samstages deutlich nachlassen. Ansonsten wird es niederschlagsfrei bleiben, mit viel Sonne und immer wieder mal hohen Schleierwolken.

Am Sonntag strömt von Südwesten wärmere Luft ein. Dadurch steigen die Tagestemperaturen an, bleiben aber unter 30 Grad. Laut DWD wird es hier zwischen 27 und 29 Grad geben. „Was Niederschläge betrifft, wird es ein störungsfreies Wochenende bleiben“, so der Sprecher des DWD.

Wetterbericht: Am Wochenende bleibt es warm und trocken

Laut dem Internetportal wetteronline.de scheint im Rems-Murr-Kreis am Freitag den ganzen Tag über die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 26 Grad.

Auch am Samstag und Sonntag soll es trocken bleiben mit Höchstwerten von 26 und 28 Grad. Ab der kommenden Woche sollen die Temperaturen dann deutlich über 30 Grad klettern.

Regenwahrscheinlichkeit von 10 Prozent am Sonntag

Auch auf wetter.com werden sommerliche Temperaturen von jeweils 25 Grad am Freitag und Samstag prognostiziert. Am Sonntag kann es sogar bis zu 27 Grad werden . Am Freitag und Samstag soll es trocken bleiben, wohingegen am Sonntag eine Regenwahrscheinlichkeit von 10 Prozent besteht.