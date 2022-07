Schulen im Rems-Murr-Kreis: Hurra, die Sommerferien haben begonnen!

Wieder ist ein bewegtes Schuljahr vorbei und die großen Ferien haben begonnen. Wie den Grundschülern der Hungerbergschule in Winnenden auf unserem Foto ist es am Mittwoch vielen Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg ergangen: In die Vorfreude auf viel Freizeit ohne Hausaufgaben mischte sich die Wehmut, einige Freunde und Freundinnen womöglich erst in sechs Wochen wiederzusehen.

Schließlich sitzen viele Familien schon am letzten Schultag auf gepackten Koffern – jetzt, da Urlaub in der Ferne wieder fast uneingeschränkt möglich ist. Wie lange die Unbeschwertheit währt, die zuletzt auch in den masken- und testfreien Klassenzimmern herrschte, ist freilich ungewiss. Die Diskussion darüber, was der nächste Corona-Winter bringen mag, ist bereits in vollem Gange.

Jetzt heißt es aber erst einmal: schöne Ferien!