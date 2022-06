Schwaikheim: Vergewaltigung am Ententeich-Spielplatz? Polizei dementiert Gerücht

Ein Mädchen soll in Schwaikheim vergewaltigt worden sein, beim Ententeich-Spielplatz zwischen Freibad und Festwiese. Deshalb sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen, entweder auf der Suche nach dem Täter oder zum Transport des Opfers ins Krankenhaus. Dieses Gerücht hält sich in Schwaikheim seit vergangener Woche hartnäckig. Zwar hat es bislang offenbar noch nicht die sozialen Medien erreicht, aber die Mund-zu-Mund-Propaganda hat es bis in diese Redaktion kolportiert. Eine Nachfrage beim zuständigen Polizeipräsidium Aalen ist deshalb angebracht.

„Es gab unseres Wissens nach jüngst weder einen Hubschraubereinsatz noch eine Vergewaltigung in Schwaikheim. Auch diesbezügliche Gerüchte waren bislang nicht zu uns vorgedrungen“, sagt Robert Kauer, Sprecher des Polizeipräsidiums. Und er schiebt, auch um allen, die trotz dieses offiziellen Dementis weiterhin zweifeln, zuvorzukommen, hinterher: „Es gäbe keinen Grund, ein solches Ereignis zu dementieren. Wenn es stattgefunden hätte, würden wir das der Presse auch sagen.“

Ähnliche Gerüchte schössen immer mal wieder ins Kraut, sagt Kauer. „Häufig hat das mit verdächtigem Ansprechen von Kindern zu tun, etwa wenn diese ihren Eltern erzählen, ein Fremder habe sie aus dem Auto heraus angesprochen.“ Das macht dann die Runde in Elternkreisen. Die Sorgen steigen und entfachen allerlei Horrorfantasien, und wie beim Spiel „Stille Post“ verändert sich dann auch der Inhalt, je mehr die Mund-zu-Mund-Propaganda heißläuft.

„Solche Gerüchte kriegen dann einen richtigen Drive. Wir können die Sorgen nicht immer entkräften, es gibt aber immer wieder mal auch solche Fälle, wo sich dann herausstellt, dass ein Rentner wirklich nur nach dem Weg gefragt hat, mit keinerlei böser Absicht“, sagt Kauer.

Er verstehe durchaus die Sorgen von Eltern. „Ich kann diese gerade in Schwaikheim kursierenden Gerüchte jedoch mit jetzigem Wissenstand der Polizei nur dementieren, sowohl was einen Hubschraubereinsatz als auch eine angebliche Vergewaltigung angeht. Uns wurde auch nichts dergleichen angezeigt“, sagt Kauer.

Erst jüngst hatte der Fall eines Fellbacher Handballtrainers für Entsetzen gesorgt, dem systematischer sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen nachgewiesen worden ist. Schlagzeilen machte auch der Prozess gegen einen Sexualstraftäter 2021, der sich am Spielplatz am Winnender Bildungszentrum II an Kindern vergangen haben soll. Betroffene sind bis heute traumatisiert und haben Angst auf dem Schulweg.