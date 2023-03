Secondhand-Brautmode im Boho-Stil: "Fräulein Glück" verlässt Murrhardt im Sommer

Der Funke muss überspringen. Das gilt nicht nur für den Mann fürs Leben, sondern auch fürs Brautkleid. Bei welchem Kleid der Funke überspringen könnte, dafür haben Lisa-Marie Geiger und Sandra Kölle ein Gespür. „Wichtig ist, nicht nur zu sehen, wie die Braut in einem Kleid aussieht, sondern auch zu schauen, wie sie sich darin fühlt“, sagt Lisa-Marie Geiger. Zusammen mit ihrer Mutter Sandra Kölle hat sie im November 2021 die Boutique Fräulein Glück in Murrhardt eröffnet, wo sie Secondhand-Brautmode im Boho-Stil verkaufen.

„Unsere Brautkleider sind leicht wie Sommerkleider, aus zartfließenden Stoffen mit viel Tüll und Spitze“, beschreibt Kölle. Die selbstbewusste, sexy Braut werde fündig in dem kleinen Geschäft in der unteren Schulgasse in Murrhardt, ergänzt ihre Tochter. Ein Stil, der gut ankommt und Frauen aus der ganzen Republik in den Rems-Murr-Kreis lockt. Zu Fräulein Glück kommen viele Frauen aus der Region, aber auch Kundinnen aus Passau, der Schweiz, Hamburg, Hannover und sogar aus Finnland haben ihr Traumkleid für den schönsten Tag im Leben schon in Murrhardt gefunden.

Fräulein Glück: Einkaufen wie im Wohnzimmer der besten Freundin

Die meisten Kundinnen erfahren über das soziale Netzwerk Instagram von der Boutique und kommen nicht nur nach Murrhardt, weil ihnen die dort gezeigten Kleider so gut gefallen: „Viele Frauen wollen den Brautkleidern ein zweites Leben schenken und finden uns sympathisch, weil wir auch in den sozialen Medien authentisch sind“, sagt Lisa-Marie Geiger.

Und genau so wollen sie sein. „Bei uns steht die Braut im Fokus und soll sich so wohlfühlen, als wäre sie bei Freundinnen im Wohnzimmer zu Gast.“ Wer online einen Termin in der Boutique Fräulein Glück vereinbart, bekommt zuerst ein Glas Sekt auf dem altrosafarbenen Sofa serviert und spricht dabei mit einer der Inhaberinnen über seine Wünsche. Danach ist Zeit, in aller Ruhe Kleider anzuprobieren, gut zwei Stunden planen Geiger und Kölle für einen Termin ein. Manchmal springt der Funke sofort über: „Neulich war eine Braut nach 35 Minuten fertig, inklusive Sekt, Bezahlung und Kleid verpacken“, erzählt Lisa-Marie Geiger schmunzelnd.

Andere bräuchten länger, wollten ganz auf Nummer sicher gehen, sich für das richtige Kleid zu entscheiden. Eines aber sei immer gleich: Die Braut fühle es, wenn sie das perfekte Kleid gefunden habe. „Manchmal springt der Funke auch nicht über, dann drängen wir niemanden zum Kauf“, sagt Sandra Kölle.

Ein zweites Leben für Brautkleider

Sie arbeitet nach wie vor in Teilzeit in ihrem erlernten Beruf als Bürokauffrau, Tochter Lisa-Marie Geiger hat ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben und kümmert sich hauptberuflich um die Boutique. Denn mit den Beratungsterminen ist es nicht getan: Kölle macht die Buchhaltung, Geiger kümmert sich um den Social-Media-Auftritt von Fräulein Glück und um die Akquise der Brautkleider: „Von der ersten Kontaktaufnahme, bis das Kleid gereinigt am Ständer hängt, vergehen mehrere Stunden“, erzählt sie. Nachdem sie anfangs im (erweiterten) Bekanntenkreis noch gezielt nach Brautkleidern gesucht hatte, bekommt sie Angebote inzwischen online und kann sich aussuchen, welche Kleider am besten zum Stil der Boutique passen.

Rund 30 bis 40 Prozent könne man sparen, entscheide man sich für ein Brautkleid aus zweiter Hand, sagt Geiger. Den meisten Kundinnen komme es aber weniger auf die Ersparnis als auf die Nachhaltigkeit an. Sie wollen den Kleidern, die nur einen Tag getragen werden, zu einem zweiten Leben verhelfen. Billig ist so ein Traum in Weiß oder Creme aus Tüll und Spitze sowieso nie: zwischen 1200 und 2000 Euro kosten die meisten Kleider in der Boutique in Murrhardt.

Mit ihrer Boutique haben sich Mutter und Tochter einen Lebenstraum erfüllt. „Wir lieben Mode und ganz besonders Brautmode.“ Der Kauf eines Brautkleids sei ein intimer Moment für einen einzigartigen Tag. Eine Braut bei der Auswahl zu begleiten, gebe ihnen viel zurück, sagen die beiden. Trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft vergingen mehrere Jahre, bis sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. „Es gab viele offene Fragen und eine Zeit lang fehlte uns das letzte Quäntchen Mut“, erzählt Geiger. Doch dann hätten sie sich gefragt, was eigentlich schiefgehen könnte, und seien einfach auf nichts gekommen.

Im Sommer zieht die Boutique in größere Räume nach Göppingen um

Ganz bewusst haben sie sich für das kleine Ladengeschäft in Murrhardt entschieden, obwohl es weder der Nabel der Welt noch für sie selbst besonders günstig gelegen ist – Geiger wohnt in Rudersberg, Kölle im Landkreis Göppingen. „Wir haben nach einem Geschäft mit Charme gesucht, außerdem sollte es nicht zu groß sein, um die Mietkosten überschaubar zu halten.“ Denn am Anfang habe niemand wissen können, wie es laufen würde.

Inzwischen läuft es so gut, dass Mutter und Tochter eine Angestellte auf Minijob-Basis beschäftigen. Der nächste Schritt folgt im Sommer: Fräulein Glück wird sich vergrößern. Noch bis Mitte Mai werden Kölle und Geiger Brautkleider aus zweiter Hand in Murrhardt verkaufen, dann ziehen sie nach Göppingen um.

Viermal so viel Platz werden sie dort in einer Jugendstilvilla haben und ihr Sortiment erweitern. „Es soll dann auch Schuhe, Schmuck und Accessoires geben, vielleicht auch Kleider für Brautjungfern und Outfits fürs Standesamt“, sagt Geiger. Alle Produkte werden dann vermutlich nicht mehr aus zweiter Hand kommen, in jedem Fall aber werde Nachhaltigkeit für sie auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Und auch an der privaten, intimen Einkaufsatmosphäre soll sich nichts ändern: „Wir haben mehrere Räume für die Anproben.“ So kann jede Braut Momente genießen, wenn der Funke überspringt.