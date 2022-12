Seniorenheim in Murrhardt wird zu Asylunterkunft: Das plant der Landkreis

Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis wird ab sofort das Seniorenheim "Haus Emma" des Schumm-Stiftes in Murrhardt als Asylunterkunft nutzen. Das teilte die Behörde am Montagnachmittag (19.12.) mit. In dem Heim sollen ab sofort geflüchtete Familien untergebracht werden.

75 Asylbewerber sollen in Murrhardt untergebracht werden

Mit der Anmietung des Gebäudes reagiert der Landkreis auf die enormen Flüchtlingsströme aus der Ukraine. Da gleichzeitig auch die Zugangszahlen von Asylbewerbern steigen, braucht der Rems-Murr-Kreis neue Unterkünfte.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 140.000 Geflüchtete in Baden-Württemberg registriert. Das sind mehr als in der Flüchtlingskrise im Jahr 2015.

Die Nutzung des "Haus Emma" ist vorerst für ein Jahr geplant. Dort können rund 150 Personen untergebracht werden. Der Landkreis will dort vorerst rund 75 Asylbewerber unterbringen, bei denen es sich vor allem um Familien aus der Türkei und Afghanistan handelt.

Das Landratsamt hat sich für die Unterbringung in Murrhardt entschieden, da dort bereits langjährige und gute Erfahrungen bei der Flüchtlingsunterbringung gemacht wurden. Die Anwohner haben bereits einen Infobrief mit Ansprechpartnern für sämtliche Anliegen zur Unterkunft erhalten.