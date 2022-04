Eine 79-jährige Frau ist am Vormittag des Karfreitag tot in ihrer Wohnung in Waiblingen-Hohenacker gefunden worden. Dies teilt die Polizei erst jetzt mit, weil zunächst geklärt worden war, ob die Seniorin eventuell an den Folgen eines häuslichen Unfalls gestorben war. Das ist den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht der Fall, weshalb die Polizei nun herausfinden muss, was vorgefallen ist. Wer etwas Auffälliges bemerkt hat, sollte sich deshalb unbedingt mit der Polizei in Verbindung setzen.