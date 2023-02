Sicherheitsmängel an Go-Ahead-Zügen: Wie schlimm sie sind, welche Züge ausfallen

Aufgrund von eventuellen Sicherheitsmängeln an den Rad-Aufsätzen von mindestens zwei Flirt-Triebfahrzeugen läuft der Regionalbahn-Verkehr von Go-Ahead im Rems- und Murrtal an diesem Dienstag (14.2.) nur eingeschränkt, aber weitestgehend planmäßig. Manche Züge sind kürzer, so stehen weniger Sitzplätze zur Verfügung. Ab Mittwoch (15.2.) könnte es zu kompletten Zugausfällen kommen. Technische Gutachter sind gerade dabei, die Mängel zu untersuchen und alle 66 Flirts von Go-Ahead durchzuchecken.

„Im Rahmen einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass an einzelnen Achsen die Radaufsatzstände zu stark voneinander abweichen, dies hat zu teilweise ungleich abgefahrenen Radsätzen geführt“, teilte Go-Ahead am Dienstagvormittag mit. „Wir haben daraufhin die Radsatzmessungen an der gesamten Flotte überprüft und vorsorglich alle Fahrzeuge aus dem Betrieb genommen, die von diesen Unregelmäßigkeiten betroffen sein könnten. Diese Fahrzeuge werden nun überprüft und mit einem Gutachter die Ursachen untersucht und geklärt.“

Möglicherweise betroffene Unternehmen: Go-Ahead, Stadler und Euco Rail

Wie viele von wie vielen Flirt-Triebfahrzeugen des Herstellers Stadler betroffen sein könnten, darüber konnte Go-Ahead noch keine Angaben machen. Auch nicht darüber, ob die Mängel schon bei der Herstellung, bei der Montage oder erst bei Instandsetzungen oder Reparaturen entstanden sind und wer verantwortlich sein könnte.

"Aktuell gehen wir davon aus, dass alle Fahrzeuge die Werkstatt durchlaufen müssen", sagt Daniela Birnbaum, Pressesprecherin von Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW). "Dies wird sich jedoch erst klären, wenn wir das Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung kennen, was noch etwas dauern wird."

In Betrieb genommen wurden die neuen Flirt-Triebfahrzeuge von GABW im Jahr 2019.

Eine Sprecherin von Stadler Deutschland sagte dieser Zeitung: „Wir wurden am Abend des 13. Februars informiert, dass bei Messungen in zwei Flirt-Zügen von Go-Ahead ungleichmäßige Gewichtsverteilungen auf den Achsen festgestellt wurden. Mehr wissen wir auch noch nicht. Sind aber in gutem Kontakt und Austausch sowohl mit Go-Ahead als auch Euco Rail, die für die Instandhaltung und Wartung der Flirts von Go-Ahead zuständig sind.“

Hintergrund: Das seit 2018 bestehende Unternehmen Euco Rail mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz hat zwecks Erfüllung des langfristigen Wartungsauftrags für die Fahrzeugflotte von Go-Ahead Bayern das Eisenbahnbetriebswerk in Langweid am Lech erworben und ist auch der beauftragte Dienstleister von Go-Ahead Baden-Württemberg in deren Bahn-Werkstatt in Essingen bei Aalen.

Allerdings betont GABW-Sprecherin Daniela Birnbaum: "Euco Rail ist erst seit 1. Januar 2023 für die Wartung und Instandhaltung der GABW-Fahrzeuge zuständig. Selbstverständlich ist unser Instandhalter mit im Boot, wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen, sowohl in Essingen, als auch im bayerischen Langweid."

Bis Jahresende 2022 hatte sich die Firma Stadler um die Wartung der GABW-Fahrzeuge in Essingen gekümmert, sagt Birnbaum. "Da unser Dienstleister Euco Rail bereits die bayerischen Fahrzeuge (u.a. Flirts von Go-Ahead Bayern) instandhält, hat er nun auch die Wartung für GABW mit übernommen."

Am Montagnachmittag (13.2.) schon teilte Go-Ahead mit: „Alle Flirt-Triebfahrzeuge von Go-Ahead Baden-Württemberg müssen in den nächsten Wochen geprüft werden und gegebenenfalls die Werkstatt durchlaufen.“ Hintergrund sei eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung, die bei zwei Fahrzeugen im Rahmen von Umrüstungsmaßnahmen zufällig festgestellt wurden. „Wie viele Fahrzeuge davon genau betroffen sind, wird derzeit noch untersucht.“

Umrüstarbeiten für das European Train Control System

Bei den genannten Umrüstarbeiten handelt es sich um jene für das ETCS, bestätigt GABW-Sprecherin Daniela Birnbaum. Das Unternehmen rüstet seine Züge gerade sukzessive auf das European Train Control System um, was auf deutsch häufig mit Europäisches Zugbeeinflussungssystem übersetzt wird. Mit dem ETCS kommunizieren Gleise und Züge quasi "automatisch" miteinander. Dadurch kann das Abstand-Halten, das Bremsen und das Beschleunigen optimiert gesteuert werden. Für die Umrüstarbeiten ist das französische Unternehmen Alstom zuständig. ETCS ist ein Produkt Alstoms, die im Übrigen 2021 Bombardier übernommen haben.

Alstom hat Standorte unter anderem in Berlin, Braunschweig sowie Charleroi in Belgien und Lyon/Villeurbanne in Frankreich. Standorte, die in der Vergangenheit für die ETCS-Umrüstung von ICE zuständig waren. Die Werkstatt von Go-Ahead Baden-Württemberg wiederum befindet sich in Essingen bei Aalen.

Die „ungleichmäßige Gewichtsverteilung“ an einzelnen Achsen von Flirt-Triebfahrzeugen von Go-Ahead ist demnach wahrscheinlich bei Alstom festgestellt worden. GABW-Pressesprecherin Daniela Birnbaum wollte dies jedoch nicht bestätigen, so wie sie sich auch in Bezug auf weitere Hintergründe der eventuellen Sicherheitsmängel bedeckt hielt.

Sind die Sicherheitsmängel gravierend?

Es bleibt deshalb auch unklar, ob die Mängel gravierend sind oder nicht. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über Ursachen und Ausmaß der eventuellen Sicherheitsmängel“, so Daniela Birnbaum. „Die Züge werden jetzt alle durchgecheckt und technisch begutachtet. Im Zugverkehr, bei der Personenbeförderung um so mehr, gelten zu Recht hohe Sicherheitsstandards. Für Go-Ahead ist die Sicherheit unserer Fahrgäste das höchste Gut.“ Deshalb sei man lieber übervorsichtig. „Genaueres können und wollen wir aber noch nicht sagen, auch weil, man ja noch nicht weiß, was für rechtliche Auswirkungen das alles haben könnte.“

An einzelnen Achsen zu stark voneinander abweichende Radaufsätze führen, wie Go-Ahead in seiner Mitteilung feststellte, zu „teilweise ungleich abgefahrenen Radsätzen.“ Ob dies zwangsläufig Risiken für Achs- oder Radbrüche und Entgleisungen erhöhen könnte, bleibt indes ungewiss.

Da die Flirt-Triebzüge rotierend auf unterschiedlichen von Go-Ahead bedienten Bahnstrecken eingesetzt würden, so Daniela Birnbaum, könne man nicht sagen, die bislang betroffenen zwei Flirt-Triebfahrzeuge seien vor allem dort oder dort unterwegs gewesen.

Welche Züge fallen ab Mittwoch (15.2.) aus?

„Unsere Fahrzeuge sind am Dienstag mit geringeren Kapazitäten unterwegs, das heißt mit weniger Sitzplätzen. In den nächsten Tagen ab Mittwoch kann es jedoch zu Zugausfällen kommen“, sagte Daniela Birnbaum am Dienstagmittag. Welche Züge ausfallen sie noch unklar, werd jedoch noch kommuniziert. Empfehlenswert für Fahrgäste sei, den Go-Ahead-Newsletter per Mail zu bestellen, der passgenau zu bestimmten Zugstrecken, also etwa auch für die MEX13 Stuttgart-Aalen (Remsbahn) und die RE90 Stuttgart-Schwäbisch Hall (Murrbahn) informiere.

Ob nicht die TRI Train Rental GmbH weitere Ersatzzüge stellen könne, sei noch unklar und ob Go-Ahead überhaupt dazu bereit wäre, bleibt unklar. Wie berichtet stellt TRI seit Dezember 2022 mehrere tägliche Regionalbahnverbindungen mit uralten, aber robusten Zügen während der Umrüstung der Go-Ahead-Flotte auf das ETCS.