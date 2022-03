Die Menschen fliehen aus der bombardierten Ukraine und suchen Schutz. Die Stadt Backnang erwartet Flüchtlinge und bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung. Andere Städte und Gemeinden im Kreis organisieren ebenfalls längst Hilfe. Doch wie genau geht das, wenn Flüchtlinge in ein Zimmer oder eine Wohnung einziehen sollen? Und wer übernimmt die Kosten?

Von den schrecklichen Bildern, die via Fernseher den Krieg in der Ukraine in unsere kuscheligen Wohnzimmer bringen, krampft’s so