Silvester-Feuerwerk 2022: Party- und Müll-Hotspots in Waiblingen und Korb

In der Silvesternacht achtlos liegen gelassener Abfall, leergefeuerte Böller-Batterien, Sektflaschen und Glasscherben: In Waiblingen und Korb gibt es ganz bestimmte Orte, für die diesmal wieder einiges an leidigem Silvestermüll erwartet wird. Bei allem Verständnis für die Verwendung der Weinberge als Flaniermeile sowie Feuerwerks-Aussichtsorte: Einem Wengerter schwant für die Silvesternacht ebenfalls nichts Gutes.

Silvester-Müll auf dem Korber Kopf

„Es ist schön und verständlich, dass die Leute die Weinberge als Spazier- und Flaniermeile nutzen, die Aussicht genießen und auch an Silvester oben sind und feiern, das Feuerwerk genießen“, sagt Benedikt Schmalzried vom Öko-Weingut Schmalzried in Korb. „Aber der Plastik- und Glasmüll ist echt nervig. Besonders Glas, wenn Sie da mit dem Traktor drüberfahren, das ist echt blöd. Für uns Wengerter sind die Weinberge eben Arbeitsort.“

Vor Jahren sei das mit dem Silvestermüll in den Weingärten noch viel schlimmer gewesen. Für dieses Jahr sei etwa für den Korber Kopf aber wieder mehr zu erwarten. Denn nach den coronabedingten Einschränkungen seien Zusammenkünfte und Feuerwerk dieses Jahr ja wieder erlaubt. „Das finde ich gut. Ich lasse an Silvester auch gerne mal eine Rakete steigen“, sagt Benedikt Schmalzried – wenn auch nicht im Weinberg. Für ihn stehe dieses Jahr eher ein gemütlicher Silvesterabend zu Hause mit Raclette-Grill an.

Sein Vater, Hermann Schmalzried, werde an diesem Neujahrstag wieder hoch auf den Korber Kopf fahren und Müll von den Weinbergsträßchen aufsammeln und zwischen den Rebstöcken aufklauben. „Das hat er in den Vorjahren vor Corona auch immer gemacht und da kam immer ein ganzer Anhänger zusammen“, sagt Benedikt Schmalzried. „Schon nervig.“

Verbieten wolle und könne freilich niemand den Leuten, hoch in die Weinberge zu gehen: „Solange sie auf den Wegen und Straßen bleiben. Die sind öffentlich, wenn auch motorisiert nur für Anlieger frei.“ Jugendliche in Partylaune seien leider unvernünftiger und unbedachter als ältere Feuerwerksgucker, die ihre Sektflaschen und ihren Abfall wenigstens wieder mitnähmen, sagt Schmalzried – und appelliert an alle, bitte doch keinen Müll zurückzulassen.

In Waiblingen gibt es höchstens einen bekannten Feuerwerksparty-Hotspot

Für Waiblingen kann Ordnungsamtsleiter Oliver Conradt, außer einem, keine ausgesprochen alljährlichen Party-Hotspots für Silvester nennen. „Das ändert sich fast jedes Jahr, entsteht auch zufällig, wie sich die Leute halt verabreden und wo sie in Gruppen zusammenkommen. Den 'Place to be' gibt es glaube ich nicht. Gut, der Lidl-Parkplatz beim Bahnhof, da ist schon immer was los.“ Das liege wohl auch daran, dass sich die größere Asphaltfläche des Parkplatzes zum Abfeuern von Feuerwerksbatterien eigne. „Da musste der Bauhof vor Corona schon jedes Jahr viel Müll nach Silvester aufsammeln auf diesem Parkplatz.“

Eigentlich sei eine jede, ein jeder verpflichtet, seinen Müll selbst wieder aufzusammeln und sachgerecht zu entsorgen, sagt Conradt. „Das ist wirklich immer wieder nach Silvester ein leidiges Thema für den Reinigungsdienst des städtischen Bauhofs.“

In der Waiblinger Altstadt ist das Abfeuern von Feuerwerkskörpern und Böllern verboten, zum Schutz der Fachwerkhäuser. Wer eine spezielle Aussicht auf Feuerwerk haben wolle, gehe eher in die Weinberge ringsherum oder nach Stuttgart an irgendeine Halbhöhenlage. Auf der Korber Höhe feierten wohl eher Anwohner und Gäste, vermutet Conradt.

„Viele Waiblinger bleiben zu Hause und gehen zum Feuerwerk raus auf die Straße. Da bleibt dann leider auch schon immer überall was liegen. Und Anwohner ärgern sich, dass sie den Müll von anderen aufräumen müssen.“ Auch die in Gärten landenden Reste von Feuerwerksraketen nervten so manchen und manche.