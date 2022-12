Silvester im T-Shirt? So warm wird das Wetter im Rems-Murr-Kreis am Wochenende

Kaum ist Weihnachten vorbei, steht auch schon Silvester vor der Tür. Wer dieses Jahr auf weiße Weihnachten gehofft hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen: Milde Temperaturen. Aber wie wird das Wetter an Silvester und Neujahr? Einige Events, wie die Silvesterfeier auf dem Schlossplatz in Stuttgart, finden immerhin im Freien statt. Eines lässt sich schon einmal zusammenfassen: Frieren müssen wir nicht, wenn wir um 0 Uhr vor der Tür anstoßen und das Feuerwerk bewundern. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt, wie das Wetter zum Jahreswechsel wird.

Es wird ungewöhnlich mild an Silvester

Nach jetzigem Stand (28.12., 12.25 Uhr) können wir am Silvestertag (31.12.) mit ausgedehnten Wolkenfeldern rechnen. Es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Vormittags kann es noch letzte Schauer geben. Am Nachmittag und Abend ist es zwar wolkig, trotzdem kann man sich auf Sonnenschein freuen.

„Es wird ungewöhnlich mild, nachmittags steigen die Temperaturen auf 18 bis 19 Grad", so der Wetterexperte. Man könne aber auch mit mäßigem Südwestwind, durchaus auch mal starken Böen im Flachland mit bis zu 50km/h rechnen. Die Silvesternacht bleibt niederschlagsfrei. „Um Mitternacht kann im Rems-Murr-Kreis bei 11 Grad angestoßen werden." Es besteht geringe Gefahr von Nebel.

So wird das Wetter an Neujahr

Auch an Neujahr (01.01.) ist Ausflugswetter: Morgens können wir im Rems-Murr-Kreis mit Temperaturen bis zu 9 Grad rechnen. Es bleibt niederschlagsfrei. Am nachmittags gibt es bis zu 17 Grad.

Rekorde im Raum Stuttgart zu erwarten

Im Raum Stuttgart sind außerdem Rekordtemperaturen zu erwarten. In Stuttgart liegt der Tagesrekord im Dezember bei 17,2 Grad. Diese Temperatur wurde am 14. Dezember 1989 verzeichnet. Im Januar lag der Rekord bei 18,3 Grad und wurde am 10. Januar 1991 gemessen. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir dieses Jahr zumindest den Dezemberrekord in Stuttgart an Silvester knacken", sagt der Experte.